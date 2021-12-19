立法會選舉｜潘焯鴻告急　批免費搭車影響投票意欲：政府需負責

立法會換屆選舉投票時間只餘下不足4小時，出戰港島東非建制派候選人潘焯鴻大約傍晚6時半宣布告急。他表示，部份目標票源仍未投票，尤其康怡、鯉景灣、筲箕灣、柴灣、杏花邨等5區的情況特別嚴重。他批評，政府要求多間交通工具營辦商提供免費搭車服務，結果不少市民外出遊玩，造成交通擠塞，變相影響市民投票意欲及投票進程，甚至部份人未必趕及點到所屬票站投票。他又稱，按其競選團隊內部調查，最終投票率或不及三成。



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潘焯鴻今日下午曾表示，未有需要告急，亦不應「機械式告急」。不過事隔數小時，他在大約傍晚6時半宣布告急。

潘解釋，下午時的投票趨勢與預期相差不遠，但之後差距漸大，甚至超出15%，部份「目標票源」仍未投票，當中尤其康怡、鯉景灣、筲箕灣、柴灣、杏花邨等5區的情況特別嚴重。他表示，根據內部調查，按現時趨勢整體地區直選及港島東的投票率，都可能未達三成。

潘：市民出外遊玩令交通擠塞 影響投票意欲

今日港鐵、各專營巴士公司等都提供免費服務。潘焯鴻表示，有居於太古城的朋友今早與家人自行駕車到西貢行山，但交通非常擠塞，結果或要晚膳後才回家，可能錯過投票時間。他批評，免費措施令不少市民外出遊玩，交通異常擠塞，結果投票意欲及進程都受影響，認為負責政府需就此負責。

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談到整體投票率低，潘焯鴻表示，本身預計的投票率，已考慮了有兩至三成市民因為對制度失望而不投票，現時比預期中更差。他表示，如未來數小時中，每小時有約3%選民投票，投票率達大約35%，自己仍然有頗大勝算，因為大部份建制派支持者已投票；假如其他選民仍不投票，則反映市民對制度非常失望，比預計中最差的情況還要差。

至於會否太遲告急，潘焯鴻認為時間適合，建制派的票源與自己並不相同。他又稱，今次建制派未必有良好配票，或出現得票不平均的情況，或對其選情有利。

除了潘焯鴻外，港島東候選人包括吳秋北、梁熙、廖添誠。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。