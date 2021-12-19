立法會選舉｜直選四大亮點　張欣宇撼傳統建制　潘焯鴻強攻港島東

立法會選舉戰況激烈，非建制參選人搶攻十區地方直選，力圖打斷建制壟斷。其中，新界北直選上演矚目大戰，獲長實執行董事趙國雄、港交所前總裁李小加等猛人提名的香港新方向執委張欣宇初試啼聲，大戰角逐連任的民建聯劉國勳及「地頭蟲」元朗區議會主席沈豪傑。



新界北：張欣宇初試啼聲 獲李小加等猛人力撐

作為政壇新人，張欣宇在新界北走勢凌厲，趙國雄讚揚張欣宇講求細節、實事求是地解決問題，同時勇於承擔責任，又指張真材實料和實幹，一定能協助政府發展北部都會區。李小加則大讚張欣宇有激情，是一名甚麼都願意嘗試、踏實解決問題的人，直言：「對我來說，根本不用想，肯定會支持！」

角逐連任的劉國勳面對勁敵亦不敢怠慢，就北部都會區發展提出不同倡議和看法，爭取選民支持。沈豪傑擁有強大鄉事網絡，實力不容小覷，加上自翊「本土派」的曾麗文加入戰團，令戰情出現變數。

港島東：潘焯鴻力爭關鍵一席 民建聯、工聯會或「兩個只能活一個」

港島東同樣是地區直選主戰場，自翊「中間偏黃」的潘焯鴻強勢搶攻港島東，並獲得多名民主派人士及政壇猛人支持，包捨民主黨副主席梁翊婷、民主黨前中委蘇逸恒、自由黨榮譽主席周梁淑怡、自由黨榮譽主席劉健儀、油尖旺區議會前副主席余德寶等，加上宣傳攻勢凌厲，選情被外界看高一線。

因誤稱「爭取西灣河地鐵站」而爆紅的民建聯新丁梁熙並非捱打，連日找來建制派大佬級人馬拉票，除了立法會前主席曾鈺成、「地膽」蔡素玉，亦包括香港警察隊員佐級協會前主席陳祖光、食衞局前局長高永文，可謂法寶盡出，務求後來居上。被看高一線的工聯會會長吳秋北也使出告急牌，大規模動員鞏固既有票源。另一參選人新民黨廖添誠則獲黨主席葉劉淑儀加持，葉太能否「過票」亦成為左右大局的一大因素。

九龍西：馮檢基、梁文廣爭末席 戰況難分難解

九龍西直選方面，政圈有傳知名度較高的民建聯鄭泳舜為主要力保對象，料角逐連任的鄭之選情被看高一線，至於剩下一席，外界料將為民主派元老、前民協主席馮檢基與西九新動力梁文廣之爭。馮檢基在深水埗服務四十年，在地區知名度甚高，加上他是該選區的唯一民主派，同時獲深水埗區議會前主席譚國僑、深水埗前區議員李炯等民協七子「落水」支持，料馮檢基或能取得不少 「地區票」和「樁腳票」。

另一邊廂，梁文廣在深水埗區擔任區議員多年，雖然知名度不如馮檢基，但西九新動力在地區的服務和工作紮實，加上有最強後盾、盤踞九龍西多年的立法會議員梁美芬支持，梁文廣絕對有力爭一日之長短。

新界西南：劉卓裕硬撼兩建制悍將

新界西南選情亦備受關注，民建聯陳恒鑌和工聯會陳穎欣各有所長。陳恒鑌為傳統建制派，坐擁龐大地區網絡和資源，多年服務荃葵青區，地區政績根底非常紮實。陳穎欣雖「空降」新界西南，但近年她強攻YouTube戰線，尖刻的評論風格令她一躍成為建制首屈一指的網上KOL，大受建制支持者歡迎，「雙陳」可謂各有市場、實力非常強橫。

另一邊廂，有「田北辰剋星」之稱的民主派荃灣區議員劉卓裕挑戰兩名建制悍將，獲得多名民主派「地膽」支持，其中民主黨成員、荃灣區議會前副主席李洪波「落水」力撐，政圈關注「卓卓」能否「爆冷」當選。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。