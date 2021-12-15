民主黨員聯署投訴李華明　紀委立案調查　蘇逸恒「孖頭」撐潘焯鴻

民主黨「問卷風波」持續發酵，元老李華明被中委會拒批以個人身份支持新思維主席狄志遠的申請後，仍現身狄志遠的造勢活動，稱以「資深社工」身份支持對方。據悉，民主黨內有不少黨員對此大感不滿，醞釀收集聯署向紀律委員會投訴李華明。民主黨紀律委員會副主席袁海文接受《香港01》查詢時表示，紀委已收到黨友就李華明的投訴，必須立案調查，紀委將會嚴肅跟進並盡快處理。



5黨員投訴李華明 袁海文：盡快處理

李華明早前向民主黨中委會申請以個人身份支持狄志遠被拒，惟仍在上周六出席新思維舉行的花車巡遊造勢活動。李華明當時稱，只是以社工及個人身份支持狄志遠，又稱與狄志遠相識逾35年，同期出道擔任社工，今次是「有情有義」、「豁出去」支持狄志遠參選，稱會為其行為負責任，向該黨紀律委員會據理力爭，「大家講道理，如果說服唔到，最尾有懲罰都無計，我預咗。」

袁海文接受《香港01》查詢時表示，多名黨員已按《民主黨會員行為守則及紀律程序》向紀委投訴李華明，紀委必須立案處理，紀委將會嚴肅跟進並盡快處理。至於紀委會否與梁翊婷的投訴合併處理，袁海文指須先召開會議，視乎投訴性質、被投訴人的情況再作決定。

蘇逸恒認簽同意書支持潘焯鴻

有地區人士發現，港島東參選人潘焯鴻在多區掛上與民主黨東區前區議員蘇逸恒的「孖頭」橫額，據悉照片今早在民主黨群組瘋傳，不少黨員大表憤怒。早前已辭任中委的蘇逸恒接受《香港01》查詢，確定以「孖頭」橫額方式支持潘焯鴻。蘇逸恒周日接受查詢時亦承認已簽署同意書支持潘焯鴻，又稱雖已辭任中委但未有退黨。

「問卷風波」一石擊起千重浪，民主黨副主席、觀塘前區議員梁翊婷早前未有向該黨尋求同意，簽署「以個人名義或職銜名義給予支持的同意書」，以個人身份支持港島東參選人潘焯鴻，7名黨員具名向紀委投訴。面對黨內紀律調查，梁翊婷周日仍以「朋友」身份現身潘焯鴻造勢大會，當時向傳媒稱行街經過。民主黨主席羅健熙之後發聲明，對有民主黨資深成員及黨內領導層不按中委會決定，為不同的候選人站台．對此表示遺憾。

▼4名港島東選區參選人▼



民主黨中人：潘焯鴻根本唔係民主派

有民主黨中人坦言，對梁、蘇二人奮不顧身支持潘焯鴻感大惑不解，直言：「潘焯鴻根本唔係民主派，係撐都唔撐佢啦大佬！」有民主黨中人直言，蘇逸恒以「孖頭」方式支持潘焯鴻，「俾得個樣潘焯鴻，（蘇）起碼都名正言順啲（比起梁翊婷）」，但批評二人做法「離譜」，「兩個都離譜㗎啦，但梁翊婷出現喺造勢，夠膽做唔敢認，仲係用『行街行過』呢啲籍口，先係最離譜，你係嘅（支持）咪理直氣壯囉！」

港島區參選人包括民建聯梁熙、工聯會吳秋北及新民黨廖添誠。狄志遠是社福界參選人，對手是朱麗玲及葉湛溪。立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。