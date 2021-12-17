沙半山手記︱特首「黑馬」陳馮富珍下月高調現身　董建華基金搭台

特首候選人準備熱身? 兩個月前，我沙半山已聽聞「國際級黑馬」、世界衛生組織前任總幹事陳馮富珍，是北京考慮下任行政長官人選之一，果然近日終於有眉目！



陳馮富珍突然會在明年1月7日發表名為「提升全球健康、造福世界人民」的主題演講…..陳馮有個演講，本不足為奇，最值得關注是，這個演講的主辦單位，是全國政協副主席、前特首董建華牽頭創立的團結香港基金！



特首提名期前1個月 時間極度敏感

如火如荼的立法會選舉之後，政圈廣泛注目的三場選舉，即選委會選舉、立法會選舉、特首選舉，已完成了三分二，全城目光瞬間，便轉向下屆特首寶座花落誰家。

事實上，下屆特首的提名期，介乎明年2月15日至3月7日，選舉日期則是3月27日。而特首述職一般估計是介乎今年聖誕節的前後。換言之，明年1月初是特首戰「敏感到不能再敏感」的關鍵時刻，正正此際，政治「正確到又不能再正確」的團結香港基金，卻主辦一個和當前香港政治形勢沒有急切關係的主題演講，反而，舉辦一個有利於突出陳馮富珍政治正確性及本身長處的演講，難道不是為人搭台「升呢」？

主辦方聲明，將與陳馮富珍進行「別開生面的對話」，「對影響人類未來的重大議題進行深度剖析」，包括三個範疇，氣候變化、社會不平等、新冠疫情。這些範疇，表面上有點過度宏觀，但半山細心一琢磨，其實與國家甚至香港，都是環環緊扣！

氣候變化、社會不平等 為國家對外對內治理方針

首先是「氣候變化」，國家已在氣候大會，承諾力爭2060年前實現碳中和，這可是我國對世界的莊嚴承諾。至於「社會不平等」，國家主席習近平則提倡共同富裕去應對，換言之，這是國家對外對內的兩大治理方針，未來特首豈不能銘記在心，保持高度一致的政治正確性。至於「新冠疫情」，則是身為世衛前總幹事陳馮富珍，極有把握「處理好、講得好」的範疇，所以話，我半山認為，這個演講真是替陳馮度身訂造。

團結香港基金的牽頭創辦人董建華，不單是首任特首，更貴為政協副主席的國家領導人，近兩屆的特首任命上，一直擔任着關鍵且微妙的角色，先有2012年「唐梁之爭」白熱化，唐英年突然陷入僭建地牢醜聞之際，政界普遍盛傳，董建華向北京推薦梁振英替代唐英年，令梁終奪大寶。其後2016年12月初，梁振英宣告不角逐連任後，在「南京大屠殺公祭」上，董生向林鄭的「深情一抱」，則廣泛被視為對林鄭的另類加持，果然林鄭最後擊敗曾俊華，登上特首寶座。故此，一眾稱董生是特首造王者，亦不為過。

陳馮富珍為世衞前總幹事，有國際周旋經驗。（資料圖片）

執行力強且有國際經驗 料可勝任

陳馮富珍角逐特首寶座，唯一讓人疑慮之處，是年紀較大，但現年74歲的陳馮，仍較美國總統拜登年輕5歲。何況香港已經由亂轉穩，穩中轉治固然非易事，但在政制改革之後，政府推行施政遠遠「今非昔比」，難度大減，只要內閣用人得宜，特首毋須事必躬親，操勞過度。而且，陳馮亦有在港任高官之閱歷，1997年禽流感撲殺雞隻「手起刀落」，足見其執行力，故主力專注決策，料可勝任。

此外，國家當前對外形勢，既受美英等國之圍堵，也有台海緊張之情勢，有豐富國際周旋經驗的陳馮，一旦入主禮賓府，大則有助北京突破圍堵，退一萬步去說，也未至添煩添亂。