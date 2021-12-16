沙半山手記︱選委界無「祝福名單」！建制自由搏擊　或有意外戰果

距離立法會選舉投票日只有3日，被視為「國家隊」的40席選委界，至今未有經建制協調的「祝福名單」流出，沙半山早幾日曾寫過，協調名單遲遲未見，已經令到部分候選人「坐立不安」，擔心無「鐵票」護身會意外墮馬。

沙半山綜合多名政界人士消息，今次選舉極可能無「祝福名單」，更加禁止同鄉社團、商會等組織「自製名單」，換言之，今次51名候選人將完全「自由搏擊」，做到能力居之，選委可行使「自由意志」投選心目中的候選人，如此一來，選情將有不少變數，隨時有意想不到戰果！



周五「再出發」見面會 成最後拉票平台

選委界選舉模式與港區人大代表選舉類似，同樣實行全票制，候選人要走篇各界別拜票，人大選舉更有「祝福名單」，力保部分人士入局。本來，政界預期選委界亦有類似的協調名單，可以給選委們「指點迷津」，就算只是10多人的小範圍名單，從中亦可看到北京重視之人選。

不過，政圈最新傳出，今次選舉並無任何「祝福名單」，所有席位開放競爭，沙半山聽聞，不少參選人對於無名單忐忑不安，特別是一些具內地或中資背景人士，擔心知名度不足隨時出局。「香港再出發大聯盟」周五（17日）在會展舉辦「見面會」，大部分選委都會出席，將是候選人最後拉票平台。

立法會。（資料圖片）

夏寶龍說法是「選舉錦囊」？

沒有「祝福名單」，有人就透過港澳辦主任夏寶龍說話，窺探北京想法，日前就有報章專欄分析夏寶龍上周發言，指夏提到今次選舉「加入中國籍的『老外』」、「講普通話的台灣出生的人士」等，形容部分選委視為「選舉錦囊」。

不過，知情人士向沙半山表示，文章恐怕是穿鑿附會，直言夏寶龍的說法不是為特定候選人「送上祝福」，而是為今次候選人的背景做一次概括，以顯示選舉有多樣性、代表性，「五光十色」是也。

張志剛：向權威人士求證 答案是「沒有名單」

全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛亦指，該文章是「猜度夏主任的心名單」，但其實包含了全數51人的特質，是「全包」，因此才有「五光十色」的結論。作為選委，張志剛稱從沒有收到官方或權威方面的心水名單，他曾直接向相關部門「非常高層、非常權威」的人士求證，得到的答案是「沒有」，沒有必定要當選的人士。

立法會前主席曾鈺成今日（16日）出席活動時，亦被問到選委界有否「核心名單」，他稱自己沒有收到，與多名選委都了解過，有選委稱「好肯定話俾你知，唔會有名單」。他又引述有選委意見，指51位候選人中「有啲擺到明忙到不得了」，不可能專心投入議會工作，而一些候選人過往直選出身，知名度上或會有一些優勢。

「躺平」候選人急起直追

有政圈人士就指，部份候選人是當初是獲邀參選才去馬，假如無協調名單，單靠知名度不足以取勝，據聞有些選舉工程較「躺平」的候選人，最近已頻密發送訊息拉票，急起直追。亦有人分析，即使是全國政協委員亦非「坐定粒六」，皆因他們或在政圈有名聲，但在第一、二、三界別知名度不足，「都唔識你，唔投你都唔奇」，或會出現爆冷結果。

若無名單政黨最有利

有參選人向沙半山分析，若「自由搏擊」對民建聯、工聯會這些政黨最有利，因他們有「組織票」，而部分知名度高的政商界人士，亦較易進入選委考慮之列，相反其他獨立、「單頭」人士可能要加多幾錢肉緊。

不過，正所謂「政治一日都嫌長」，距離投票還有數日，局勢仍在不斷變化之中，最終會否出現流傳「名單」，不妨留意明日的「再出發」壓軸論壇有否玄機。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。