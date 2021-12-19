特首「黑馬」陳馮富珍現身會展投票　拒回應參選傳聞｜立法會選舉

特首選舉明年3月舉行，《香港01》早前報道，世界衞生組織前總幹事、全國政協常委陳馮富珍被視為特首選舉「國際級黑馬」，並於明年1月7日發表名為「提升全球健康、造福世界人民」的主題演講，演講主辦單位更是全國政協副主席、前特首董建華牽頭創立的團結香港基金，惹起政圈熱議。

陳馮富珍今（19日）早到會展投票，被問到會否角逐特首寶座，她拒絕回應並一度欲趨步離開。



被問選特首否 陳馮欲趨步離開

被視為「特首」黑馬的陳馮富珍指，非常高興作為公民盡了責任和權利，呼籲市民踴躍投票，強調新制度選出「愛國者治港」是理所當然。她指經過一段時間社會混亂狀態，現在可以再出發，香港有條件在獅子山下再創新高。

她希望新一屆議員能理性討論，協同發展。通過協商為老百姓解決諸如房屋、貧富懸殊，香港社會經濟，年輕人就業創業問題，以及融入國家發展大局。她認為今次選舉有「三利」，有利香港長遠發展，有利香港民主制度穩步前行，以及有利香港全面落實「一國兩制」。

被問到記者被問到會否參選特首，陳馮富珍欲趨步離開，其後有記者問及其他問題，陳馮富珍即暢所欲言，稱：「香港是中國的一部分，好了解對政治光譜有不同要求，港獨是非法嘅…點講呀，反港亂中都係有問題，香港成日誇獎自己係法治社會，曾經有一段時間一部分人受外邊（外部）勢力影響，做出犯法嘅事情，所以希望今次可撥亂反正，重新令香港再發光芒。」