立法會選舉︱投票時間結束　林鄭：期望與新一屆立法會衷誠合作

立法會選舉投票時間於今晚（19日）結束。行政長官林鄭月娥於晚上11時許發聲明，指完善特區選舉制度落實「愛國者治港」原則後的一場重要選舉，意義深遠。她指有關人員現正進行點票，將盡快公布選舉結果，期望與新一屆立法會衷誠合作。



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林鄭指，今次是「完善特區選舉制度」落實「愛國者治港」原則後的一場重要選舉，意義深遠。「過去一段時間，有反中亂港分子藉選舉進入特區政治體制，令立法會出現種種亂象，及後更有人意圖通過選舉掌控立法會主導權，從而奪取特區管治權，為國家安全帶來風險。依法明確候選人須為愛國者是天經地義的要求，也是實行『一國兩制』的核心要義。特區政府有信心經完善選舉制度組成的第七屆特區立法會，將可切實提升特區管治效能，為良政善治開啓新篇章。」

她提到，這次選舉有153名來自不同背景、持有不同政見的候選人競逐90個議席，足見選舉具廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性。「是次選舉首次沒有自動當選議席，各候選人以政綱比拼，參與不同選舉論壇和競選活動，務實地爭取選民支持。我對每位候選人在競選期間作出的努力，表示欣賞。」

林鄭又指，這次選舉規模龐大，運作模式複雜，涉及選舉委員會界別、功能界別和地方選區三個板塊，籌備工作涉及眾多人力、物力和資源。今日的投票在公開、公平和誠實的情況下進行，整體過程大致順利；各項優化措施，包括為長者、孕婦及殘疾人士設立「關愛隊」、大量增設發票櫃枱、使用電子選民登記冊系統發出選票等，都為選民提供了便利，成效令人滿意。至於因受疫情影響而為身處內地的登記選民安排在邊境管制站特設的投票站投票，在內地相關單位的全力協助下，亦順利舉行。

林鄭表示：「我衷心感謝今日投票的超過130萬名選民，他們的一票既為選出心目中的立法會議員，也是支持經完善的選舉制度，和反映他們對特區切實提升管治效能，並藉此發展經濟、改善民生的期望。對不少機構鼓勵員工投票或自發協助政府宣傳選舉的工作，特區政府致以由衷謝意。」

她又感謝選管會主席馮驊、委員陸貽信和石丹理、選舉事務處和政制及內地事務局等不同單位同事為投票日作出周詳計劃和充分準備，以及約40,000位參與選務工作的政府人員和超過12,000位其他相關的執勤人員今日辛勤工作。「有關人員現正進行點票，將盡快公布選舉結果。我期望與新一屆立法會衷誠合作，共同推動香港發展經濟，融入國家發展大局，並致力改善民生，建設香港，貢獻國家。」