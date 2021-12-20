立法會選舉︱管浩鳴談低投票率：社會仍有撕裂　市民內心需時療傷

立法會選舉投票昨日（19日）完成，地區直選投票率截至晚上9時半只有29.28%，很有可能創歷屆新低。參選選委會界別的香港聖公會教省秘書長管浩鳴於會展點票現場向《香港01》表示，相信今次選舉投票率低，是因為社會仍有一定程度撕裂，市民的內心需要時間療傷。



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難評估個人勝算

管浩鳴指出，經過2019年的社會事件，社會雖然表面平靜，但仍一定程度有撕裂，加上疫情下有長者未必願意投票，而且有人未必明白新的選舉制度運作，希望經過立法會之後4年運作，如能交出比過去較好的成績表，亦會獲市民認同。

有傳中央最終未就選委界別交出「祝福名單」，讓51名候選人「自由搏撃」。管浩鳴認為中央的底線是愛國者治港，「不可以叛國是很明顯的（條件），其餘我估計有不同的聲音都是好事」。

管浩鳴指今次參選過程和諧令他相當感恩，選委界未有如直選一般針鋒相對，相信可能預視了日後立法會的運作情況，「公眾不要以為議會一定要爭吵才行，有時最重要是能夠辦成事」。至於個人勝選的機會，管認為難以評估，自己有知名度亦不代表會被選中，視乎選委是否接受一個有宗教背景的人士。

管浩鳴。（周禮希攝）

李慧琼：對選情樂觀審慎

民建聯主席、九龍中選區候選人李慧琼於投票時間結束後於土瓜灣見記者，她表示希望入議會後協助香港解決深層次矛盾，推動香港良政善治。她對自己的選情有信心，對結果持樂觀審慎態度，又不同意投票率低等於認受性低。

被問到投票日免費乘車優惠對選舉的影響，李慧琼認為不一定帶動投票率，從投票率也看不到兩者有任何關連，沒有科學數據證實兩者有關係，但希望乘車優惠不是限於投票日，可以拓展到其他日子。