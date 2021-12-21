拆局︱選委界無「祝福名單」利競爭　入局者須交出政績保席位

立法會選舉曲終人散，40席選委界出現意外賽果，「蘭桂坊之父」盛智文大熱倒灶，近年成為建制「紅人」的全國政協委員屠海鳴亦無緣入局，令政界大跌眼鏡。選舉前數日，政圈已傳出沒有所謂「祝福名單」，部分選舉工程較「躺平」的參選人始加緊宣傳，但為時已晚。

可以看到，在「自由搏擊」之下，選委可行使「自由意志」選出心水人選，單靠知名度或政商影響力，不足以入局，候選人若認為自己「受邀」參選就等於有「祝福」，未免不切實際。



言必「獲祝福」惹選委反感

新設的選委會界別有40席，吸引51人參選，參選人背景「五光十色」，包括「轉跑道」議員、智庫學者、企業高層、專業人士以至基層代表。港澳辦主任夏寶龍早前指，今次參選人背景有「老外」、港漂、台灣出生人士、巴士車長、註冊電工等，有人以為是「選舉錦囊」，獲點名人士當選機會高，結果上述人士大部分落敗，又是一場「美麗的誤會」。

據聞，有些候選人以夏寶龍的說話當作「祝福」，在交流會藉此自我宣傳，甚至去到投票當日，仍以此作「開場白」拉票，引起不少選委反感。事實上，部份人獲鼓勵參與選舉，並不等於可以坐定粒六、「躺平」競選，以為當局出一份「祝福名單」，便可輕易入局，從結果看來，這無疑是一廂情願。

盛智文在選委會界別高票落選，政界大感意外。（資料圖片）

盛智文墮馬政商界驚訝

落選者之中不乏知名度高的候選人，例如重磅商界人士、蘭桂坊集團主席盛智文。有政圈人士指，盛智文當初是收到有關方面邀請才「落水」，評估過知名度和影響力之後，本來以為「瞓喺度贏」，誰知大熱倒灶、四十不入，政商界紛表驚訝。

有參選人分析，盛智文過去一個半月的選舉工程並非做得「十足十」，部分界別的交流會未見蹤影，估計盛智文可能認為自己有「鐵票」，最終與最後一名當選者相差僅僅15票，以第43名落敗。

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當選者需「幹成事」

回看選委會當選名單，具政黨背景參選人明顯佔優，其中新民黨3人全勝，連同地區直選一下子攻下5席；建制大黨民建聯、工聯會在選委界亦分別有5席及3席斬獲。

今次是「完善選舉制度」後的首場立法會選舉，議員由70席增至90席，雖然地區直選減至20席，但建制政黨受惠於新增的選委會，勢力急增，例如民建聯由現時13席增至19席。不過選舉過後，最關鍵是的始終是新議員如何破解社會深層次矛盾，交出實在政績，若只想未來4年在議會佔一席位但無事可為、幹不成事，難保幾年後制度更改，「國家隊」席位減少，今次當選的議員能否保住席位，頓成疑問。