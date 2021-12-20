01拆局｜40席選委界別成政壇「魷魚遊戲」啟示　4大贏家誰屬？

改制後的首場立法會選舉投票落幕，三大界別中，選情最具懸念的40席選委會界別議席率先揭盅，為這場選戰引爆第一個震撼彈，多名本被看好的大熱人選爆冷落馬，反映這是一場真槍實彈的政壇「魷魚遊戲」，汰弱留強，建制中人靠「祝福名單」入局的免費午餐年代已成過去。



同時，從當選名單可見，建制派內的政治版圖正翻暗湧，4股力量成為今場選戰的大贏家，其中3股力量更借此一役迅速成形，成議事堂新勢力。



盛智文落選最令人意外 馮煒光出局因失中間票

被形容為「國家隊」的40個立法會選委會界別議席塵埃落定，政圈跌得一地眼鏡碎。「蘭桂芳之父」盛智文、前新聞統籌專員馮煒光俱有知名度，一個是商界成功人士表表者，一個有「梁營」及「深藍票」加持，勝算不低，尤其盛智文，以其重磅身份及正面形象，外界甚至認定已獲祝福，才願「下海」，結果大熱倒灶，反映投票的選委們真的行使了自由意志揀人。前者落敗，估計是1500選委始終以傳統建制人士為主體，身為「老外」的盛智文與前前投資推廣署署長盧維思，始終未能成為他們的「杯茶」。至於馮煒光，政圈普遍推測，其「極鮮明」的作風，令選委喜惡兩極化，終在失去中間大多數的形勢下落敗。

另一觀察點，是黃梓謙的出局。黃梓謙曾加盟行政會議成員湯家驊牽頭的民主思路，以「中間派」定位，屬於既不在傳統建制派內，同時又獲北京認可的少數人物，加上年輕及擁不俗學歷，一度被猜可獲「配票」，結果又是出局告終。

有選委表示，曾一度傳出有望入局的台籍人士、鳳鳯衞視節目主持人曾瀞漪，在不會有「祝福名單」的消息流出後，發力拉票，不過為時已晚。而港澳辦主任夏寶龍早前公開形容今次候選人的組成「五光十色」，包括基層人士，令人猜測任巴士車長的工聯會蔡永強和註冊電工刁勝洪會否獲得「加持」，最終又是場「美麗的誤會」，政治實力薄弱的二人雙雙叨陪末席。以上種種，反映40個選委會界別議席，已成政壇「魷魚遊戲」，自由搏擊下無僥倖成份，是一次建制陣營內實力和人脈大測試。

有人出局便有人入局，攤開這份新鮮出爐的選委會界別當選名單，今次選戰誕生4類贏家。

贏家一：政團議席大豐收

最明顯例子是新民黨，不僅擔任副主席的保安局前局長黎棟國和葉劉淑儀「徒弟」陳家珮能勝出；曾因「家庭因素」而一度被傳議席不穩的容海恩，也成功「留低」，當選率為百分百。倘主席葉劉和新加盟的李梓敬在直選中勝出，新民黨便一下子漲了3個議席。

民建聯的成績亦令人「驚艷」，競逐連任的張國鈞和葛珮帆，勝出不足為奇，名不經傳的女教師郭玲麗和前區議員林琳也成功殺入局，加上掛着民建聯牌頭的中總副會長陳仲尼，單在選委會內界別內已擁在5席。

此外，經民聯在選委會內取得2席（梁美芬、陸瀚民）；工聯會奪3席（麥美娟、黃國、陸頌雄）；議席版圖較小的勞聯和自由黨亦能各進帳1席。

贏家二：央企、中資機構擴議會版圖

在第六屆立法會內，來自國有企業或中資機構的議員，只有香港中國旅行社董事長姚思榮和中銀香港顧問陳振英，但來屆立法會就不止此數了。透過今次選委會界別選舉，分別於華潤、中銀、交通銀行和中國太平保險幾大集團旗下的李浩然、簡慧敏、譚岳衡、陳沛良，一齊殺入議席，令國企、央企和中資機構的議席數量翻上一番。

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贏家三：傳統建制派組織大舉進駐議事堂

非政團的傳統建制派組織向來是直選票倉、動員機器，但在立法會內能擁一席之地的，就只有鄉議局、中總、廠商會和中華出入口商會，而來屆的陣容則壯大得多。香港島各界聯合會理事長蘇長榮、教聯會副主席鄧飛、香港青年聯會主席梁毓偉、香港青年聯會前主席吳傑莊，打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明、以及身兼香港浙江省同鄉會聯合會會長的陳仲尼，進駐議會後令傳統建制派組織分佔更大版圖。

贏家四：智庫、學者成議會新貴

經歷2019年修例風波後，北京看重對香港施政和管理的研究，無獨有巧，今次當選者中不乏「智囊型」學者，包括團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山、滬港經濟政策研究所副所長周文港，以及研究香港歷史並曾上庭任控方專家解釋「光時」口號的嶺南大學協理副校長劉智鵬等，此昔日的政治格局下，此類純學者要進入議會，可謂不可能的任務，但在改制後的遊戲規則下，則成了一支議會生力軍。

以上四類贏家合共近30人，佔整個選委會界別的四分之三，擁下屆全體立法會議席的三分之一江山，其中來自央企及傳統建制組織的更是中央主旋律的忠實跟隨者，加上民建聯、工聯會等「嫡系」政團，以及馬逢國和陳曼琪一類身兼港區人大等內地職銜者，選委會界別被賦予「國家隊」的稱號，非無道理，而其將在立法會內如何發揮影響力，則有待時間驗證。

選委會界別率先宣佈結果。（張浩維攝）

最後，還有幾點值得一書，就是：一眾新選委會界別議員中，不乏年紀相對年青者，最小的是37歲香港青聯主席梁毓偉，另45歲或以下的也有11人，令議會內冒現大量年青新面孔；今屆入局者有來自本地大財團，例如中電陳紹雄、新世界發展洪雯和麗新集團陸瀚民；全數現任立法會議員均勝出連任。40名當選者中，報稱商人的林筱魯曾任梁振英競選團隊成員，並為梁振英撰寫土地規劃政綱，以及會計師林智遠，被外界視為前特首梁振英的支持者（俗稱梁粉）。今屆選委會界別的結構組成，頗有涵蓋各專業領域的味道，有大學教授、海外學人、大律師、律師、眼科醫生、會計師、工程師、專業規劃師、金融界、保險業等，亦有港區人大團長（馬逢國）、社區社團領袖、青年領袖、前高官等，最有興味是被視為代表宗教界的管浩鳴，變相為宗教界在立法會爭取了一席「功能界別」議席。