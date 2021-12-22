立法會選舉︱田北辰嘆周浩鼎為做票王亂扣帽子　李慧琼搭膊頭安撫

20名立法會選舉地區直選當選人今日（22日）召開記者會，簡介未來工作。實政圓桌田北辰發言時表示，這次選舉最大得著是「發現點改個制度都好，人嘅本性係唔會變。」他稱原以為這次選舉可帶來良性競爭，「結果有所謂自己人其實手握黨嘅鐵票，一定高票當選，仍然為咗做票王，就搞扣帽子、玩泥漿摔角。」不點名重提民建聯周浩鼎於選舉論壇上，破口大罵指其為「二五仔」一事。

田北辰又呼籲，所有議員未來4年在討論事情時，都要對事不對人，「唔好點名，唔好扣帽子」，強調這樣無助於團結和監察政府。周浩鼎回應時稱，「過咗去嘅事就過咗去，希望未來大家聚焦向前看」，致力推動改善民生問題。



葉劉：投票率高未必好事 取決於議員能否改善民生問題

新民黨主席葉劉淑儀表示，雖認為政府推免費乘坐交通工具，安排有點混亂，但整體上滿意這次選舉安排。她又指，這次在劃分的新選區聽取不少新意見，直言非常享受這個過程，承諾上任後會為市民改善經濟、民生等問題。工聯會會長吳秋北稱，未來應積極追回過往在議會吵吵鬧鬧而浪費的時間，致力解決房屋、人口老化等問題。他又指議員未來要更積極有為，強調過往對抗性的政治化現象應一去不復返，要實踐高質量和民主的議會運作，有效監督政府施政。

對於地區直選投票率只得三成，全屬建制派當選，是否未能做到港澳辦主任夏寶龍所說的「五花十色」，葉劉淑儀認為雙議席單票制是比例代表制的其中一個形式，「你話過往嘅政黨無代表，因為佢地決定咗唔參加，唔願意支持獨立候選人，選到咩議員出嚟係市民嘅決定。」她又指，投票率高未必是好事，認為政治制度的好與壞，取決於選出的議員能否改善經濟、民生問題。

田北辰則指，議會成功與否亦要視乎投票率，認為投票率高就算成功。他強調不同意特首林鄭月娥稱「投票率低，因市民滿意政府表現」的說法，他反指「投票率高係要爭取嘅嘢。」

林素蔚：不能形容自己為建制派 屬「貼地民生派」

獨立當選人張欣宇和專業動力林素蔚的政治立場亦引起關注。張欣宇回應指，標籤是無問題，因並不會影響他解決問題，強調新方向參選時「無打過身份政治，唔係靠呢樣嘢吸票。」他又稱同意田北辰所指，衡量議員的表現就是要推高投票率，強調這屬從政者的承擔。

林素蔚稱，獲得三萬多選票，反映團隊13年的民生工作得到選民認同，她強調不能形容自己為建制派，而是屬跨政治光譜的「貼地民生派」。吳秋北則認為，「參選嘅都係建制一部分」，希望大家不再用泛政治化、過往對抗式的政治去標籤誰人為建制派、誰人為非建制，強調應聚焦經濟、民生問題。

民建聯主席李慧琼跟上田北辰、搭膊頭安撫對方。（李澤彤攝）

李慧琼搭膊頭安撫田北辰：唔係嬲呀？

記者會完結後，田北辰離開會議室，民建聯主席李慧琼跟上對方，搭著田的膊頭說，「Michael（田北辰），唔係嬲呀？」，二人搭住膊狀甚友好，走向走廊盡頭出口離開。

田北辰回覆《香港01》記者指，當時李慧琼是前來勸解希望他「唔好嬲」，而另一民建聯當選人陳恒鑌亦有上前勸解。他指，於記者會發表上述言論並非因為生氣，而是對事不對人，想帶出一種現象，希望「愛國者治港」下選舉可以促進良性競爭。「如果佢（周浩鼎）當時係求生，覺得自己就嚟輸都仲可以理解，但原來最終係贏咁多票。為咗做票王，係咪應該咁樣（亂扣帽子）呢？」