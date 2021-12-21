選委界撐半邊天　設召集人領軍？馬逢國：群而不黨　告別劣質民主

立法會選舉周日（19日）結束，39名候任選委會界別議員在再出發大聯盟安排下見記者，民建聯陳仲尼據悉因傷缺席。轉跑道成功連任的馬逢國指，過去選舉制度被「反中亂港」利用，煽動港人與國家的對立和矛盾，完全是劣質民主的表現，希望今屆立法會重建文明、理性及互相尊重的議會文化。



被問到40名選委會會否結盟或設立召集人制度，馬逢國僅稱議會內有很多組合，相信未來不同議員會有很多不同溝通、研討及組合，指他個人希望做到群而不黨，但相信有很多短期合作將會出現。



馬逢國希望選委界遙議員做到群而不黨，但相信有很多短期合作將會出現。（余俊亮攝）

梁美芬：民主不等同議員全經直選產生

馬逢國稱，非常享受參選選委會界別的過程，因為過程中認識了一大批新朋友，各人來自五湖四海、不同背景，均有見地、有熱誠貢獻社會。他稱過去長期從事文化工作，一直提出改善議會文化，但完全無法在過往的議會實現，期望來屆議會重建文明、理性、互相尊重的議會文化。

同樣成功連任的經民聯梁美芬指，今次是她第三次爭取連任，轉眼做了13年直選議員，當初轉跑道是希望爭取空間關注全國和全港議題，秉持初心促進民主進程。她稱13年議員生涯學習到很多東西，包括在地區前線學習到謙卑和民生無小事。

梁美芬強調，2019年「反對派」爭取民主的方向「唔work」（不奏效），反問沒有法治及文明的民主，又何來人權？只會令制度走下去越來越劣質，浪費香港人的時間和金錢，強調香港要走真正民主路，又指民主不是單單指一種選舉制度和方式，民主亦並非指全數議員須以直接選舉選出，強調西方民主不能在港生吞活剝。她又指，「愛國者治港」就像空氣一樣，但因為國民教育偏差，故中央須「畫公仔畫出腸」。梁美芬稱，希望透過未來四年工作，令市民認同新制度，「向國際社會證明呢個制度更適合香港」。

麥美娟：選情和睦首體驗 似同班考公開試

成功連任的工聯會麥美娟指，51名選委會候選人非常和睦，出席選舉論壇和選委見面會，就像同班同學應付公開試，「呢種咁融洽嘅氣氛，以往參加咁多次選舉，從來都未試過」，又指良性公平競爭「過往根本冇試過」，「直選嘅選舉論壇根本唔使講嘢，飲定啖水鬥大聲」，她指各候選人出席論壇每次也努力做功課，就像上京赴考，如今終正式畢業。

行會成員、民建聯張國鈞指，民建聯五人在選舉委員會界別當選，豐富了民建聯黨團思考香港問題的內在和方向，讓民建聯可站得更高、「睇得咁遠」地分析香港問題。民建聯郭玲麗指，她本身是老師，批評過往教育界代表在議會玩弄政治，教育界聲音無法進入議會，令業界非常不滿，她感謝新選舉制度可讓她參選並成功當選。

江玉歡：非舉手機器 黎棟國：盡快立23條

律師會理事江玉歡笑言：「坦白講冇諗住會贏，所以當時（當選後）冇花收」，稱希望建立一個敢言但非只求出位、協助政府但不是舉手機器的新議會文化。

保安局前局長、新民黨黎棟國則表示，《基本法》23條立法是憲制責任，港府應盡快在切實及可行的情況下向立法會提交草案，強調議員會透過所學所知審議23條草案。