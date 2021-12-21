1對89不孤單？狄志遠與建制同僚聚首感溫暖　何俊賢：憑愛與關懷

第七屆立法會選舉結果塵埃落定，27名新當選的功能界別議員今早（21日）見記者，唯一當選的非建制派、社福界狄志遠稱，今日初踏入立法會感到孤單，但與一眾議員會面後，發現大家都很關注其福利訴求，令他感到一絲溫暖。他稱，議會內黃藍之爭已成歷史，但不要期望沒有任何火花，他會盡「非建制派」本份，堅持爭取民主。



會面傳媒後，連任漁農界議員的民建聯何俊賢向狄志遠表示，今屆議會不是「1:89」，而是體現「多元一體」。被記者問到在會面上如何令狄志遠感到溫暖，何俊賢回答：「愛同關懷。」



狄志遠以孤單心情入議會：獲新編號「1:89」

一眾功能組別議員今早先聚頭約一小時，狄志遠表示，選舉後他獲得一個新編號「1:89」，「今早我用一個好孤單嘅心情踏入議會，但頭先會議我覺得有點溫暖，因為我提出福利訴求，似乎好多議員都支持、關心」。他說有不少議員認為政府沒有必要削減社福機構1%撥款的政策。

狄指作為「非建制派」一員，爭取民主是他的本份，會堅持到底，亦會監察政府施政，不要讓政府任意妄為。他相信非建制派聲音會獲得社會共鳴，不擔心在議會內只有一人。

加入事務委員會「單頭」輸蝕 梁君彥舉手支持

立法會今年7月通過修改《議事規則》，來屆各事務委員會成員以20人封頂，以整體90個議席計算，即平均4.5名議員才有一人可以加入。所以，議員若對加入特定事務委員會感興趣，須與同僚「組隊」，至少5人「組隊」才可確保推舉一人加入。若沒有自組名單、以個別議員身份申請加入，就會較為「蝕底」。狄志遠指，自己在會面上獲至少5名建制派支持，何俊賢則說：「我搵埋容海恩（支持狄志遠）」

狄志遠其後在另一場記者會表示，今早在會面上問到「組隊」問題，梁君彥第一時間舉手支持他，隨即有建制派舉手附和，相信有足夠支持加入福利事務委員會。他又指自己對福利事務委員會主席一位興趣不大，因為他較希望落場討論社福政策。