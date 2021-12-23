劏房租管下月實施　不設起始租金　民研：43%受訪者指作用不大

俗稱「劏房租管」的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》今年10月中獲立法會三讀通過，明年一月下旬生效，條例規定劏房每兩年續租最多只可加租10%，另外租戶享有「2+2」，合共四年租住權保障，但法例未有設立起始租金。



香港民意研究所今（23日）公布有關劏房租管的民調結果，顯示四成三受訪者認為政府不限制起始租金，對劏房租客的保障少。另有六成受訪者，認為政府部門只設50人小隊，相信執法力度弱。



民調本月17日至22日進行，共收集到4000幾個回覆。結果顯示，就法例只規管劏房租金加幅，但不限制起始租金，四成三受訪者認為保障作用不大，其中認為作用「幾小」有一成九，「好小」佔兩成四。相反，認為保障作用大的受訪者只有一成八，當中兩成幾認為作用「好大」。

六成受訪者料政府執法力度弱

政府將成立約50人的小隊專責執法，而本港現時共有9萬2千個劏房租戶，即平均每名執法人員須負責約2000戶。調查結果顯示，六成受訪者認為未來執法力度弱，其中三成七受訪者認為力度「好弱」，兩成三表示「幾弱」。相反，認為未來執法力度強的受訪者不足一成，表示「幾強」的為8個百分比，而「好强」的不足一個百分比。有一成四受訪者表示「不知道或很難說」。