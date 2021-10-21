劏房租管三讀通過　良政善治仍須努力

《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》在周三（20日）終於在立法會獲得三讀通過，但對於劏房租戶而言則不知是好消息還是壞消息。向好方面看，約自明年1月下旬起，劏房每兩年續租最多加租10%，租戶享「2+2」合共四年租住權保障。但從壞方面看，草案不設起始租金，租客有可能未見其利而先受害。



運輸及房屋局局長陳帆在立法會解釋，現實中不同劏房的價錢因各種因素而可以相差很遠，沒有一個客觀、公平、合理的方式制定起始租金。但其實起始租金的制定在於政府能否掌握足夠數據，故此並非在根本上不可行。

周三會議上，民建聯柯創盛及實政圓桌田北辰異口同聲反駁陳帆早前指業主提前加租不普遍的說法，前者指很多業主趁法例生效前加租，後者則表示「不普遍」之說反映當局也知道有業主提前加租，故此「含淚」投棄權。

立法會議員田北辰指，劏房租管方案已經「走樣」，他只能「含淚」投棄權票。（張浩維攝）

議員：是否急於通過

另外，對於由石禮謙提出、對次租期續租加入兩項豁免情況的的修正案，謝偉銓質問政府為何不完善有關修訂，會否只是急於在本屆通過草案。謝偉銓最終亦投下棄權票，議案在37票贊成、2票棄權下獲得通過。

政府是否如謝偉銓所質疑般急於通過草案，外界難以猜測，但本年度會期政府及立法會均重視立法效率，相信是肯定的。內務委員會主席李慧琼周三總結時便指出，今年度向立法會大會提交了多達39項法案，是過去廿年來最多，並已通過33項。

立法工作不能只看數字

這既與民主派撤出立法會、減少了會議期間的爭拗有關，相信也因為香港政局丕變，建制派在新形勢下更加謹慎地履職。但即使如此，我們也應記得立法工作不能只看數字，並非通過愈多的草案便為最好。歸根結柢，立法工作必須以顧及社會最大利益為依歸，尤其要公平公義地保障弱勢基層。劏房租管如是，其他政策亦如是。

石禮謙的修正案在周三被否決後，指出很多議員「都是聽政府的話」，並批評不支持修正案的議員「忘記了自己是人民的代表，忘記了住在劏房及籠屋的都是選民，忘記了住在劏房及籠屋的受罪太久」。當然，對續租條文加入不適用情況也未必全然有利租戶，但姑勿論修正案是否可取，他上述幾句話也值得用作警惕——在所謂的政治新常態下，議員也不能只聽政府的話；要真正達到良政善治，議員及官員都必須以市民利益為念。