沙半山手記｜傳林鄭三個多月前向北京表達不連任　三種可能性浮現

立法會選舉過去，政圈焦點已轉至明年3月特首跑馬仔，林鄭月娥剛完成任內最後一次述職，但從國家領導人的講話中，似乎無法找到中央對下任特首心水的蛛絲馬跡。林鄭在北京被記者連番追問會否爭取連任，僅說「一直會擔任第五任行政長官至明年6月30日」，此話引起政界不同解讀，莫非林鄭有所暗示？



沙半山聽聞，有林鄭親信近日向政界人士透露，林鄭數月前已向領導人表達不連任意向，希望中央另覓人選，但「以退為進」向來是林鄭慣用手法，政圈分析此話有三大可能性......



特首爭連任毋須辭職

林鄭「任期至明年6月30日」一說，政界議論紛紛，有人猜測其意思是林鄭暗示任期屆滿，便會告別禮賓府，更有人分析稱林鄭即使參選，亦不會辭職爭取連任。不過，其實現時法例無規定現任特首競逐連任需要辭職或請假，換句話說，現任特首是可以帶職參選，這種「不公平優勢」只限特首，其他官員若要選特首，必須先辭公職，例如2017年林鄭月娥參選特首，在1月份辭任政務司長。

至於林鄭是否暗示「一夠鐘就落任」，有建制派高層向沙半山分析，林鄭全句重點在於「第五屆行政長官」，因為無論林鄭連任與否，其第五屆任期確是去到明年6月30日，這是保險說法，笑言除非林鄭要提早下台。

林鄭在記者會的片言隻語，似乎難以推敲其心意，不過有可靠消息向沙半山透露，近日有林鄭親信向政界放風，稱林鄭數月前已向國家領導人表示無意連任，盼另覓下任特首人選。

我一直係會擔任第五任行政長官至到明年6月30日，所以喺呢段時間裡面所有喺香港特別行政區發生嘅事情，要由行政長官嚟處理呢，都係由我本人處理。 林鄭回應是否以特首身份做好明年3月特首選舉

政圈中人分析，林鄭此番言論有三個可能性：

一是「以退為進」，過去每逢臨近政府換屆，林鄭都好像表現得「官到無求」，例如2012年，時任發展局長的林鄭月娥被視為下任政務司長，她以「差唔多夠鐘」暗示不留任，結果終成為梁振英政府二把手；至2016年，林鄭多次表明不留任，結果梁振英意外放棄連任，林鄭即時「U-turn」一百八十度轉彎，不單參選，還成功當選，因此不排除林鄭今回故技重施。透過向北京放出不連任風聲，表面上是退卻，實有進取之意，因為表明下屆「唔撈」，畢竟有爭取「挽留」之可能，就算這可能性略低，最起碼亦是有機會較早獲悉本身有否獲「祝褔」。退一萬步說，最大風險僅是久久未獲北京「回覆」，但這算不上大損失，頂多心情忐忑一點而已。

二是「反客為主」，另一種可能是假若林鄭有意去馬，惟最終沒有北京半點「祝福」，連參選下屆機會都不曾存在，客觀上便陷於全面被動，故早早表達了「不連任」，萬一情勢發展如上述般「無聲氣、無祝褔」，屆時便可主動地大肆放風，一早已表明不連任，不是「無得選」，而是「我不選」。

三是「去意已決」，林鄭果真意興闌珊，無意連任，做完本屆任期，便告退休， 故及早通知北京，另覓高明。然而， 政界人士普遍分析，第三種可能機會最低。

當然早早表達「不連任」意向，也有額外風險，就是假戲真做，北京原本有意力挺林鄭，眼見林鄭表達無意連任，便改弦易轍另覓他人，然而如此兒戲，出現「表錯情」機率，畢竟很低。反之，放出「不連任」風聲，可收「以退為進」及「反客為主」兩項好處，雖未必是致勝一着棋，但肯定不是一步臭棋。

陳馮被問參選意向 笑稱年紀大

至於近期受關注的「國際級黑馬」、全國政協常委陳馮富珍，據沙半山打聽，她曾在一個場合都被問到會否參選，現年74歲的陳馮回應笑稱自己年紀大，但政圈普遍相信若有「國家級任務」託付，年齡已非關鍵因素。