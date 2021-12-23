李梓敬、屈穎妍撐會議廳保留國徽　狄志遠：區徽較能體現一國兩制

立法會會議廳早前改掛國徽，引起熱議。立法會主席梁君彥其後表示，舉行立法會議員宣誓的場地必須懸掛國徽，日後立法會舉行會議期間，將會重新懸掛區徽。

新民黨李梓敬日前在Facebook表示，支持宣誓後仍保留國徽，認為區徽可掛在國徽下面；「梁粉」專欄作家屈穎妍亦在報章撰文稱，認同有議員稱把國徽移除的觀感不好，認為國徽在宣誓結束後應繼續長期懸掛在會議廳內。「作為香港最高立法機構，懸上國徽，有甚麼問題？過去沒懸掛，是政治不正確，今日既然掛回了，又何必卸下？」



屈穎妍在文章中稱，在殖民地年代，香港處處都看到英女皇的肖像，又指「無論政府機構、學校警署……總有一幅在附近，英女皇微笑的形象，深入民心。」她稱認為目的除了要威權管治，還要靠潛移默化，「就是讓蟻民記住，你們沒有話事權。」

批港人忘恩負義忘掉國家 稱身份證都應印上國徽

她又指，香港主權回歸後，「國家太仁慈，沒把國家的印記掛在港人頭頂，廿幾年後，原來香港人會忘恩負義到連國家都忘掉」。她提到，立法會議事廳稍後會換上國徽為議員進行宣誓，預計宣誓後會移除國徽，換回區徽。屈穎妍稱，「作為香港最高立法機構，懸上國徽，有甚麼問題？」她強調過去沒懸掛，因政治不正確，「今日既然掛回了，又何必卸下？」

屈穎妍認為，回歸後的香港，所有政府機關、權力機構、中小學等都應懸上顯示「一國」象徵的國徽，「其實，我覺得連身份證上都應印上國徽，否則，何以確認我們的中國人身份？」她強調，新一屆立法會頭頂的國徽，正是一個好開端，「就由處處懸上國徽，讓大家重拾國家觀念開始。」

狄志遠認為，區徽的象徵意思比較能體現「一國兩制」，不過強調認同宣誓時用國徽比較莊嚴。（鄭子峰攝）

狄志遠：區徽較能體現一國兩制

另立法會秘書處今（23日）安排首次當選的候任議員參觀立法會會議廳，社福界狄志遠關注會議廳的區徽換上國徽，遭主席梁君彥稱「你都唔睇報紙」，強調宣誓法例規定宣誓場地要有國徽。狄志遠事後接受查詢時表示，認為區徽的象徵意思比較能體現「一國兩制」，而區徽亦屬國家的徽號之一，不過他強調，認同宣誓時用國徽比較莊嚴。對於有議員和建制人士提倡宣誓後仍保留國徽，狄志遠稱，即使宣誓後仍使用國徽亦沒太不了，自己亦會尊重。