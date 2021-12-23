立會擴建部分議員議辦在外　狄志遠憂私隱　何俊賢：做細嘅願調解

立法會秘書處今（23日）安排第七屆立法會議員，到立法會大樓及位於中信大廈的臨時辦事處參觀。因為新一屆議員人數由70增至90，所以在立法會大樓擴建完成前須在外租用辦公室，新思維主席狄志遠質疑，不同議員的助理在中信臨時辦事處工作時，須共同辦公空間，形容做法不理想和無法保障私隱。



第六屆立法會主席梁君彥指，中信辦公室「上手」為國際級會計師行，反問：「你覺得會計師行私隱係咪需要高？佢哋用得就可以用」，認為做法無問題。



狄志遠憂中信私隱問題：講電話幾細聲都聽到

秘書處分兩個時段處理議員參觀立法會，逾20名議員早上於立法會集合，參觀立法會會議廳、會議室、議員辦公室樓層及中信臨時辦公室，秘書長陳維安向議員講解有關挑選立法會會議廳座位安排，期望宣誓前完成有關程序。由於立法會正進行擴建工程，大批議員須於毗鄰立法會的中信臨時辦公室辦公。

梁君彥向傳媒展示臨時辦公室樓層平面圖，指每名議員均有獨立工作房間，房間外則為議員助理使用的開放式工作間，既有「一人單位」；亦有由不同議員共用的工作間，如三名議員在同一區域可共用約10個工作間、七名議員可在同一區域共用約65個工作間。

狄志遠直言，開放式工作間做法不理想，強調諒解和不會怪責秘書處，但強調不能接受在「陽光下的辦公室」辦公，若解決不到私隱問題便不會使用相關辦公室，形容在開放式工作間辦公，「放塊細鏡就睇到後面電腦做緊乜，講電話幾細聲都聽到」、「情信寄返嚟都睇到」。他表示，有個別「建制派朋友」願與他協調，又形容大政黨才有選擇工作間的空間。

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陳穎欣：工作涉市民資料 開放式議辦不易接受

工聯會陳穎欣也認為工作間的私隱度有問題，形容工作間如「Open office」、「co-working space」指不同議員都希望提升辦公室的私隱度，又指議員處理議會和地區工作時，涉及市民求助和個人資料，因此開放式辦公室「無咁易接受」。

梁君彥指，中信辦公室「上手」為國際級會計師行，反問「你覺得會計師行私隱係咪需要高？佢哋用得就可以用」，認為做法無問題，又指有「三人單位」工作間已有議員承接， 強調「中信」已是政府可覓到的最好地方。

何俊賢願與狄志遠協調：團結大家

民建聯漁農界議員何俊賢表示，願意擔任協調議辦安排的角色，認為個別中信工作間實際上也具私隱度，又稱理解不同議員有不同訴求，笑言：「阿Dick（狄志遠）嘅嘢，我做細嘅幫到幾多呢？但如果我會唔會講多一、兩句說話，會調解到個問題，我善用解決矛盾、團結大家。」他期望各議員參觀辦公室後，再坐下來一同理性解決問題。被問到是否因狄志遠屬「愛國者」和被歸類為「建制派」，故願意拋出橄欖枝協助解決問題，何俊賢笑言，建制派有「廣義」和「狹義」之分，有人會認為進入體制的人就是建制派，又笑指他在某些議題也是「1：89」。

地產及建造界候任議員龍漢標在參觀立法會前，自言好像準備開學的學生，指過往到立法會只是一名發表意見的公眾人士，如今親身看到立法會運作，就好像新生入學，「睇下班房、圖書館、體育館」。