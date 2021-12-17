立法會會議廳改掛國徽　梁君彥：為宣誓而設　其後將換回區徽

立法會選舉後日（19日）投票，新一屆議員將於一月就任，會議廳懸掛在主席座位上方的香港區徽，今日被發現遭撤走，換上中華人民共和國國徽。立法會秘書處回覆指，根據《國旗及國徽條例》，舉行立法會議員宣誓的場地必須懸掛國徽。第七屆立法會議員宣誓儀式的詳情將適時公布。



立法會主席梁君彥出席活動時，確認宣誓儀式將在立法會進行，因此按法例須作此改動，當局已進行了幾次綵排，選舉後會由特首決定何時宣誓，而儀式完結後將換回區徽。



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今日現場所見，會議廳主席台前方已設置了兩個由白布覆蓋講台，正面而對，相信是為來屆議員宣誓儀式而設。行政長官林鄭月娥早前已表明，會由她親自為新一屆立法會議員監誓。

澳門立法會近年在會議廳新增國徽，但同時保留了澳門區徽，並將區徽下移，形成上下、主次布局。香港立法會長遠會否作改動，秘書處指無補充。參選新界西南地方直選的非建制派劉卓裕，則擔心未來如果只掛國徽，在觀感上或造成誤解，令人以為香港已變成內地普通城市，希望立法會秘書處澄清。

參選新界西南地方直選的，還有民建聯陳恒鑌及工聯會陳穎欣。梁君彥參選功能組別工業界（第一），另一候選人為自由黨梁日昌。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。