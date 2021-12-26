李卓人獄中過聖誕　嘆最低工資被凍結、職工盟解散

被控「煽動他人顛覆國家政權」罪、目前因多宗非法集結案件入獄的前支聯會主席李卓人在社交專頁發表聖誕感言，指今年在獄中渡過聖誕，既沒有聖誕大餐，也沒有子夜彌撒，膳食只較平日多了一隻雞髀，本身有宗教信仰的李卓人說：「就為自己、為家人、為朋友、為世界祈禱，一樣能過有意義的聖誕。」



嘆勞工被剝削：最低工資被凍結在「可恥水平」

李卓人在聖誕感言中大談過往參與工運的經歷，指以往聖誕離不開裝飾家中的聖誕樹、家庭聖誕大餐和子夜彌撒。他說，在家中的那棵聖誕樹也跟勞工抗爭有關，「不知那一年，應已是十多年前的事，有經銷聖誕樹的公司欠薪，我便與員工抬著聖誕樹往該公司抗議，結果如何我已忘記，但家中就多了一棵年年聖誕前擺出來的聖誕樹，直至今年入獄前要搬屋才扔掉」。

長期參與工運的李卓人大嘆勞工在本港被剝削，食物外送平台員工的基本服務費被不斷削減、工傷得不到任何保障，藝術家程展緯早前親身體驗港鐵廁所工嘔心辛勞的工作，「換來卻只是$37.5時薪的可恥工資」，又說：「更可恨的是2019年的最低工資已定在$37.5時薪，到2021年最低工資委員會竟宣佈繼續凍結在這可恥水平，亦即此水平將會維持到2023年，基層工人竟要忍受四年凍薪！」

他質疑，什麼關懷、扶貧都是謊言，「更惡毒的是，連幫工人發聲的工會都以諸般手段打壓，致使職工盟也要解散。」他最後提到，在石壁監獄的球場跑步時，會看見鷹在上空盤旋，「有天我們也會像牠們上騰到高山，自由會戰勝歸來。」