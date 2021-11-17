六四集會｜李卓人等5人下月判刑　梁耀忠獲曾鈺成黃宏發撰信求情

24名泛民人士因參與去年的六四集會，被控參與未經批准集結等罪，部份被告已先後認罪，其中李卓人、蔡耀昌等5名資深民主派人士，早前亦已認罪，他們並於今(17日)在區域法院求情，李卓人親自求情時憶述他當年在北京經歷事件，強調悼念六四是其一生激情所繫；另梁耀忠則獲曾鈓成及黃宏發等撰求情信。法官把案押後至12月13日判刑。



今日作求情的5名被告：李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威，及胡志偉，全部承認一項明知而參與一個未經批准集結罪，另除胡志偉外的4人，另承認一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，控罪均指他們於2020年6月4日在維多利亞公園參與未經批准的集結。

5名今作求情的被告。(詳看下圖)

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代表梁耀忠的律師則指，當日集會並沒有暴力事件發生，而梁的角色相對被告，他亦沒有在會上公開發言，只有在Facebook上發過貼文而已。律師又指，梁曾阻止激進示威者衝擊立法會，他亦獲得立法會前主席曾鈺成，及前立法局主席黃宏發撰信求情，指梁為人低調沒有破壞行為，行事獨立，不喜歡博取媒體注意。

代表胡志偉的律師亦指胡當日無煽惑他人，罪責較輕；蔡耀昌的律師則指蔡多年來致力協助弱勢社群，他視每年悼念六四是他的任務，當日的集會影響很少，蔡亦非主導角色。胡及蔡律師均希望法官可考慮判二人緩刑。梁錦威則以書面陳詞，未有在庭上再作補充。

法官胡雅文把案件押後至12月13日判刑。

案件原有 26 名被告，其中羅冠聰及張崑陽一直缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。餘下24人中的16人，包括：黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴、何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華、梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森等已認罪，被判囚 4 至 10 個月；另張文光、麥海華及梁國華獲判緩刑。

案中3名被告不認罪，包括何桂藍、鄒幸彤和黎智英，案件將於12月9日裁決。

案件編號：DCCC 857/2020-893/2020

3名不認罪被告將於12月9日裁決。(詳看下圖)

16名已認罪被告判刑情況。(詳看下圖)