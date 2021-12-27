政改吹淡風？　王振民：中央、香港已付高昂學費　先聚焦經濟民生

國務院新聞辦公室今日（27日）舉行吹風會，解讀《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書有關內容。清華大學法學院教授、清華大學港澳研究中心主任、全國港澳研究會副會長王振民被問到香港普選行政長官是否有時間表期間，回應指過去不論是中央還是香港社會，過往為了政改已付出「高昂的學費」，影響穩定，認為未來應先把精力、資源更多地用在發展經濟、改善民生、創造美好生活上，為香港民主健康發展打下堅實的經濟和社會基礎。

新思維主席、候任立法會議員狄志遠表明對此說法有保留，認為香港過去其中一個社會不穩定的底因就是政改懸而未決，民生工作和民主發展應是相輔相承，彼此沒有矛盾。



王：要讓社會休養生息

王振民指，白皮書重申了中央對香港民主發展問題的原則立場，《基本法》規定的雙普選目標沒有改變，未來行政長官和立法會兩個產生辦法的修改仍然是按照憲法、香港《基本法》，特別是新修訂的基本法附件一、附件二的規定，從香港的實際出發進行。

不過他指出，多年來中央為了香港的民主發展，耗費了大量的時間、精力和資源，香港社會為此也付出了巨大的努力，還造成了嚴重的政治動盪。因政治耽誤了經濟民生。「現在我們有了一套好的民主選舉制度，可以說是來之不易，我們都付出了很高昂的學費，換來了今天新的民主制度。我覺得應該好好珍惜、鞏固。香港社會經過這麼長時間的動盪動亂，我自己的感受是：人心思定，要讓社會休養生息，把精力、資源更多地用在發展經濟、改善民生、創造美好生活上，為香港民主健康發展打下堅實的經濟和社會基礎。我覺得這是我們香港廣大居民所期待的。」

王振民。（國新辦網站圖片）

狄志遠：不處理政治問題一樣會帶來動盪

狄志遠較早前曾表明上任百日內會提動議，討論重啟政改。他回應王振民的說法指，中央希望香港未來搞好經濟民生，當然非常明白，可是民主和經濟民生，應是相輔相承，彼此沒有矛盾：「如果只顧民生而不處理政治問題，一樣會出現動盪。」他認為，中央發表白皮書的目的之一，正是想告訴港人民主承諾未變，希望在香港尋求共識，證明中央都明白到政改的重要性。

狄志遠表示，香港過往的政治環境，持分者各持已見寸步不讓，難以達成共識引發政治風波。他希望在新政治形勢下，特區政府可扮演積極角色，一步步地推進政制改革，先在社會尋求共識、創造有利條件，再向中央反映。「如果只是因為怕影響社會發展，而迴避不談政治，這不是一個積極的看法。」他表明會繼續提出相關動議。