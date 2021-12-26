國新辦明辦吹風會解讀《白皮書》　王振民、韓大元、支振鋒主講

國務院新聞辦公室周一（20日）發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，當中提到要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，繼續推動香港民主發展，必須堅決貫徹落實「愛國者治港」原則。

國務院新聞辦公室明早（27日）舉行吹風會，清華大學法學院教授王振民、基本法委員會委員韓大元及中國社會科學院法學研究所研究員支振鋒主講，解讀白皮書有關內容並回答記者問。



《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，全文逾二萬六千字，回顧香港民主歷程、批評英殖時期無民主可言、反擊西方觀點、闡述官方對香港民主發展的立場。其中第六部分，提到香港特區民主發展前景光明，重申必須堅定走符合香港實際情況的民主發展道路。

《白皮書》提到，「一國兩制」為香港特區民主發展提供了根本保障，未來需要嚴格依照憲法和基本法辦事、正確處理中央和特別行政區的關係、堅決貫徹落實「愛國者治港」原則、堅定走符合香港實際情況的民主發展道路。其中，內文提到香港民主發展需堅持中央主導，依法循序漸進。