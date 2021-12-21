白皮書為政改開綠燈？　劉兆佳指言之尚早：投票率低證無足夠條件

國務院新聞辦公室昨日（20日）發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，全文逾二萬六千字，回顧香港民主歷程、批評英殖時期無民主可言、反擊西方觀點、闡述官方對香港民主發展的立場。其中第六部分，提到香港特區民主發展前景光明，重申必須堅定走符合香港實際情況的民主發展道路。

特首林鄭月娥昨見記者期間亦提到，《白皮書》最後部分（即第六部分）說明香港已經回到「一國兩制」的正確軌道，可以確保「愛國者治港」後，香港未來的民主進程必定是前途光明。

不過，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，若說《白皮書》為未來香港政改「開綠燈」，目前言之尚早，因其認為新選舉制度仍然需要運作、鞏固一段時間，包括開展處理民生問題、讓社會適應新制度，才有條件繼續談政改。他特別舉例指，新選舉制度下首次立法會選舉地區直選投票率創新低，質疑現時社會氣氛是否適合再談政制改革。



《基本法》第45、68條有關雙普選的目標，一直是香港懸而未決的政治難題。（資料圖片）

《白皮書》：「一國兩制」為香港民主發展提供根本保障

全國人大落實今年3月修改香港選舉制度之時，港澳辦副主任張曉明提到《基本法》內文隻字未變，包括第45、68條有關雙普選的目標。因此在法理上，2014年的人大「8.31」框架仍然存在。

最新的《白皮書》提到，「一國兩制」為香港特區民主發展提供了根本保障，未來需要嚴格依照憲法和基本法辦事、正確處理中央和特別行政區的關係、堅決貫徹落實「愛國者治港」原則、堅定走符合香港實際情況的民主發展道路。其中，內文提到香港民主發展需堅持中央主導，依法循序漸進。

國務院新聞辦公室發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書。（資料圖片）

現有選委會變成普選提名委員會？

林鄭月娥見記者期間主動提到：「這份《白皮書》令我更感到鼓舞的，是最後的部分說明了香港已經回到『一國兩制』的正確軌道，我們亦有一套完善了的選舉制度，可以確保『愛國者治港』，香港未來的民主進程必定是前途光明。」

她特別提到，經完善的選舉制度設有1500人選舉委員會，分五大界別、具廣泛代表性，「某程度上與當日、2014年8月31日全國人大常委會決定的框架非常脗合，因此只要我們在這條正確軌道繼續走下去，當新一屆立法會上任後，展示在完善選舉制度下，行政、立法可以有建設性地互動，為香港市民做實事，我相信普選行政長官的目標會實現，亦未必需要很長時間即可實現。」

事實上，不少政界人士早於新選制推出之初已有討論，既然選舉制度已完善、安全系數大升，下屆政府是否已有合適機會談政改。基本法委員會副主任譚惠珠上月出席一場論壇時曾提及，現時選舉委員會的背景組成完全符合《基本法》第45條所說行政長官選舉提名委員會的組成，「到了時機成熟，只要改變人數及本來是選舉委員會的職能，變做提名委員會，就可以符合第45條要求去普選」，似是是未來政改框架之伏筆。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：愛國者民意仍未過半 投票率低顯示未有足夠條件

劉兆佳向《香港01》記者表示，現時談未來政改普選言之過早，因為新制度需要一段時間累積經驗、評估得失、先行鞏固，才有條件談下一步政改，但這些工作至少要為時數年才會見到成效。其中一項重要工作是擴大「愛國者」陣營的規模：「現時愛國者陣營代表的民意還未夠一半。愛國者掌握到政權，但仍未足夠能力掌握到整個政治局面，起碼要先擴大愛國者的民意基礎。」

他提到，現時民間對於新制度仍存在一些牴觸情況，如直選投票率創新低，正好顯示這項社會建設工作仍未完成，「難度未必很高，始終反對派支持者會愈來愈多人面向現實。」

長遠來說，劉兆佳亦認為新制度下行政立法機關，需要在社會經濟民生上有所建樹，有利壯大愛國者的民眾基礎。