通關｜林鄭月娥：只要疫情受控及與內地通關　明年港經濟前景樂觀

行政長官林鄭月娥今日（28日）在央視財經香港論壇以視頻致辭，她指只要本地疫情繼續受控，內地和香港逐步恢復正常跨境人員往來，相信明年的經濟前景樂觀。她表示，香港各項經濟指標持續增長，形容經濟復蘇勢頭穩固，料全年增長可達6.4%。



林鄭月娥預計，全年經濟增長可達6.4%。（政府新聞處）

料全年經濟增長可達6.4%

林鄭月娥表示，香港在過去兩年受疫情和社會動亂事件影響，經濟雖受到考驗，但今年各項經濟指標得到持續改善，首三季經濟按年增長7%，她形容經濟復蘇勢頭穩固。她預計第四季經濟亦會按年穩健增長，料全年增長可達6.4%。她指，只要本地疫情繼續受控，加上内地與香港逐步恢復正常跨境人員往來，相信香港明年的經濟前景樂觀，自己亦對香港經濟充滿信心。

新經濟增長動力來自國家拓展内需市場

林鄭月娥表示，除了繼續鞏固和發揮國際金融中心的優勢，香港的新經濟增長動力來自國家拓展内需市場。政府將通過基金加碼及平台合作等政策，持續幫助香港企業拓展内地市場。她說，《十四五規劃綱要》提出瞄準生命健康等前沿領域，港府將大力推動生命科學方面的科研工作，例如設立「生命健康創新科研中心」，並於政策及土地上配合相關企業來港發展，她期望未來生命健康相關產業能成爲香港經濟未來的新增長點。