通關︱林鄭月娥：李家超今與廣東省商通關　籲無迫切需要者稍等

特首林鄭月娥今日（14日）早上出席2021年最後一次行政會議前見記者，期間提到通關的籌備工作。她指，政務司司長李家超今日已率領團隊前往深圳，與廣東省方面召開第3次對接會議，商討通關具體安排。政府會爭取非公務及商務需要的普通市民使用這些配額，但呼籲沒有迫切需要的市民稍等，讓有需要的人先用。



明言計分制不可行：產生更多混亂

林鄭月娥指，港康碼上周五推出以來反應良好，截至今早9時已有過44萬名市民申請註冊帳戶，逾15萬帳戶已啟動，而當中有一些申請人的住址資料仍需要核實，提醒市民不用急於申請；「安心出行」程式擴大使用方面大致順利，政府現時豁免65歲以上、15歲以下人士，下階段希望更加普及化，政府十分關心沒有智能手機的長者，現時已有同事向流動電訊商、慈善團體接觸，大家都反應正面。

林鄭特別提到，通關的準備工作今日進入新的階段，政務司司長李家超今日已率領保安局局長鄧炳強、食物及衞生局局長陳肇始等人，到了深圳準備與廣東省召開對接會議，由於今次所涉及的是陸路口岸，所以會涉及廣東省，而中央海關總署、相關政府部分、各市政府都有代表出席。她指，有了對接會議將有利於另一項工作，即保安局評估陸路口岸的承載力，決定何時重開一些關閉已久的陸路口岸。

至於大眾關心的通關配額方面，林鄭表明今日沒有新資料公布，但政府會繼續爭取除優先的公務、商務需要人士外，其他有需要的市民也可用到，「不過這個工作真的需要大家市民配合和支持，從一個公民社會的精神去做。因為如果要做一個很詳細的個別審批、計分，這是沒有可能的」，因會產生更多混亂。她呼籲若沒有特別需要，回內地只是為旅遊或做其他非緊急事務者，應先讓其他有迫切需要的人使用。

疫苗接種方面，新變種病毒Omicron沒有跡象流入社區，但強調接種疫苗仍是最重要。政府目前已開展第3劑接種，讓已接種兩劑科興疫苗6個月以上的人士打第3針，但復必泰第3針只適用於高危人士，她昨日已指示食衞局，為所有市民接種包括復必泰以內的第3針做好準備，只要相隔必須的時間就可打。詳細具體情況，會盡快召開專家聯合會議，目標在1月初開始，擴大復必泰第3劑計劃。