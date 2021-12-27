林鄭月娥：奧運佳績為社會注入強心針　政府是運動員強大後盾

香港賽馬會今日（27日）於沙田馬場舉辦「香港精英運動員賽馬日」，以表揚香港運動員及體育學院的成就。行政長官林鄭月娥致辭時表示，香港體育發展進入新時代，感謝精英運動員於過去的東京奧運等取得佳績，為香港社會注入強心針和正能量。她又形容，特區政府是運動員的強大後盾之一。



+ 3

馬會主席：家人不懂男團成員 但熟悉運動員名字

出席活動的包括林鄭月娥、香港賽馬會主席陳南祿、香港體育學院主席林大輝、單車運動員李慧詩、體操運動員石偉雄等。

林鄭月娥致辭時表示，2021年是「驚心動魄」的一年，因為新冠疫情仍未減退，但今年同時是「激勵人心」的一年，因本港運動員在2020東京奧運取得歷史性佳績，於5個項目取得一金兩銀三銅。林鄭月娥認為，這說明了香港體育發展已進入新時代，形容發展「既深且廣」。她說，香港社會透過運動員優秀的表現獲得正能量，感謝運動員為社會注入強心針。

林鄭月娥引述中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒較早前指，醫生科研是運動員最強後盾，藉此感謝各界對香港體育發展的支持。她表示，特區政府亦是運動員強大後盾之一，近年體育方面的資源可觀，由她2017年上任至今，向體育學院的撥款增加超過百分之四十，今年亦撥出7.37億元。她提到，奧運後公佈了5項措施加強支持，當中包括與香港賽馬會共同斥資3億元的運動科研資助計劃，期望各學院的教授團隊能為體育員提供科研協助。

馬會主席陳南祿致辭時指，運動員佳績致全城熱愛運動，又說家中很多人不知道受歡迎男團成員的名字，但對運動員的名字卻「琅琅上口」，情況值得嘉許，賽馬會亦會繼續推廣全民運動。

林鄭拒答「國殤之柱」被移除

作為大學當然校監的林鄭月娥離開時，被問到香港大學移除「國殤之柱」一事、多間院校移除六四相關物品是否政府背後施壓，以及深圳灣口岸免檢疫通關進度，但她一概未有回答。