回顧2021︱盤點廿大新聞金句　五個字激嬲建制　林鄭邊句最惹火？

2021年香港政局劇變，令人印象深刻的金句自然非常多。本文將會按時序帶讀者回顧今年20則與香港相關的新聞金句，特首林鄭月娥一人獨佔5句，但最廣為流傳、令建制派集體「躺著也中槍」的一句，卻非源自於她，而是一位來自北京的「小護法」。



2021金句，哪句令你最難忘？

1. 夏寶龍談「清一色」與「五光十色」

北京出手修改香港選制，國港澳辦主任夏寶龍於2月22日發表講話，為「愛國者治港」定調：「我們強調『愛國者治港』，絕不是要搞『清一色』。」指香港不少人有愛國傳統，不論政治觀點都可以參與管治；12月6日，夏寶龍再指新制下的立法會選舉參選人來自不同背景：「『愛國者治港』是搞『五光十色』，是具有多樣性的。」

2. 邵善波：不要overkill，令病人變死人

夏寶龍於2月28日南下深圳，聆聽建制派對完善選舉制度及「愛國者治港」的意見。曾有「左王」之稱的前中央政策組首席顧問邵善波在會後表示，香港經過國安法及其他行動，反對勢力已不再形成巨大抗拒力量：「特別在此情況下，處理要很小心，不要overkill（過度傷害），令病人變死人。」

3. 田飛龍：中央決心打造的不是忠誠的廢物

全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍3月3日撰文，指愛國者治港是對建制派提出更高要求，「中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能的愛國者」。「忠誠廢物」一說後來被民主派支持者廣泛引用嘲笑建制派，引起建制不滿，民建聯元老葉國謙批評田飛龍言論侮辱，反嘲對方可能是「廢柴學者」。

4. 駱惠寧：軟對抗須依法規管

4月15日全民國家安全教育日開幕典禮，中聯辦主任駱惠寧表示，國安法實行一年成效顯著，讚揚特區政府履職盡責，寄語：「凡破壞國家安全的，屬『硬對抗』，就依法打擊；屬『軟對抗』，就依法規管。」說法後來被建制派、政府官員廣泛引用，泛指一些不直接對抗，但間接批判憲制秩序的言行。

5. 林鄭：不在乎逃犯離開

澳洲媒體《SBS中文網》於5月6日引述林鄭月娥出席香港駐悉尼經濟貿易辦事處舉辦的網上研討會時，被問及港人移民現象，林鄭形容相關報道「誇大失實」，笑言「所有離開的都是逃犯，我們不在乎」。特首辦其後澄清，林鄭是指在香港干犯罪行而逃離香港免受刑責的人，並非指因為其他原因離港人士。

6.「 梁粉」張志剛：梁振英毫不猶豫揀做特首

政界盛傳全國政協副主席、前特首梁振英有意再選特首，但其身兼副國級領導人，被質疑當特首乃「降格」。「梁粉」兼全國政協委員張志剛5月接受《香港01》專訪時指，兩者無衝突，假設有衝突，「我相信梁生會毫不猶豫，不做政協副主席，只做行政長官，有什麼問題？」言論加深外界揣測。

7. 梁振英高調評時政 林鄭：不評論KOL說法

自3月起，梁振英有一段時間相當活躍，不停在社交網評論時政。5月25日，有記者問及林鄭月娥如何看待梁振英設立文化局的倡議時，回應道：「特別係近年好多意見領袖、KOL，所以我就唔會逐個嚟評論」，暗諷梁振英是「KOL」。

8. 「屯馬開通真的很興奮」

港鐵屯馬線於6月27日全線通車，首日大批鐵路迷搶閘乘搭頭班車。一名羅姓少年接受電視台訪問時將英國民謠《綠袖子》（Greensleeves）譜上「屯馬開通真的很興奮」歌詞並唱出。由於《綠袖子》是香港公開考試聆聽卷過場音樂，勾起不少網民年少時的（痛苦）回憶，成為網絡「洗腦神曲」。

9. 林鄭：唔可以話見有鮑魚就起身走

保安局、紀律部隊3名高官於今年3月，在灣仔一私人會所出席晚宴，違反當時限聚令。林鄭月娥7月11日接受商台訪問時指3人已交罰款並致歉，事件應告一段落拒再跟進。對於飯局被質疑奢華，她指3人只是獲邀出席，「菜單未去到又怎知呢」，反問「如果去到見到有鮑魚，係咪就要起身離開？」

10. 李靜：X你，企中間啦！

港隊於東京奧運取得1金2銀3銅佳績，其中時任女子乒乓球教練、2004年奧運銀牌得主李靜於教練席上七情上面、妙語連珠，如於8月1日指導杜凱琹站位時，以一口地道的廣東話粗言說「X你，企喺中間啦」於8月5日勝出銅牌戰後，他笑指：「最緊要多謝我自己，因為我付出咗更加多！」激情對白獲網民廣傳。

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11. 老翁談721事件自爆：我有份打！

8月13日，藍營KOL「華記」楊官華與珍惜群組李璧而在元朗擺街站聲援7.21襲擊案被告時，一名老翁接受「華記」訪問時公然宣稱「我有份打㗎！」6日後，一名87歲男子涉嫌「參與暴動」及「串謀有意圖而傷人」被捕，據了解正是該名老翁。華記當日的行為亦被指「豬隊友」，其後他向支持者道歉。

12. 湯家驊：忘記了完善點票制度

新選舉制度下首次大型選舉、選委會界別分組選舉於9月19日舉行，惟點票過程出現嚴重延誤，僅四千多張選票，延至翌日凌晨都未開始點算。其中行政會議成員、法律界當選人湯家驊通宵等候結果，大呻：「完善了選舉制度，卻忘記了完善點票制度。」

13. 海關關長：打擊走私龍蝦屬維護國安

海關關長何珮珊於10月21上任，成海關歷來首位「一姐」。她同日會見傳媒時指內地去年限制澳洲龍蝦運入內地，走私集團將龍蝦運送來香港，等待機會走私內地，「表面睇一單普通走私案，走私龍蝦啫，其實係破壞國家對澳洲嘅貿易限制，所以打擊走私龍蝦活動，係維護國家安全好重要嘅工作」，言論即被廣傳。她事後解釋，食物安全亦是國家安全的重要一環，稱自己言論被曲解。

14. 湯家驊同邊個拍緊拖？

湯家驊牽頭的智庫民主思路與狄志遠牽頭的新思維，於10月22日舉行記者會，宣布合作參與立法會選舉，當時湯家驊形容兩組織「拍緊拖啫」尚未合併；狄志遠則笑指兩人相識時已有「好微妙嘅默契同埋相處，幾曖昧自己想像啦。」言論被網民改圖惡搞。

林鄭月娥接種第三針科興疫苗。（政府新聞處）

15. 林鄭：抗體唔係愈高就愈巴閉

林鄭月娥11月接受傳媒專訪，第三針疫苗會繼續打科興，更指：「據我了解，抗體唔係話數字愈高就一定愈巴閉嘅，夠就得㗎喇。」邏輯頗為特別，港大感染及傳染病中心總監何栢良坦言「抗體愈高愈好，無理由愈低愈好」、「佢點解咁睇，除咗佢自己其他人唔會明」。

16. 林鄭：信政府所以投票率低

立法會選舉前，外界預期新制下投票率會創新低，《環球時報》於12月8日刊出林鄭月娥專訪，她指「有一種說法是政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，因為民眾沒有強烈的訴求要選擇一些議員來監督政府。」不過實際上政府選前用盡方法催谷投票率，林鄭說法被批評「公就我贏，字就你輸」。

17. 周浩鼎：你（田北辰）係二五仔！

12月8日港台立法會選舉論壇，民建聯周浩鼎突然大動肝火怒罵實政圓桌田北辰：「我今日一條問題都唔答你，因為你做二五仔，今日有個敵人非建制，你唔去問佢，你花時間嚟搞我，你幾次論壇都係咁。」又稱要揭穿對方是「二五仔、騎牆派」，指其「黑暴時走去搞警察」。周浩鼎其後向田北辰道歉。（資料圖片）

18. 鄧炳強：現代漢奸羅冠聰

前立法會議員、前香港眾志羅冠聰於12月9日及10日，應邀出席美國舉行的全球民主峰會。保安局局長鄧炳強於12月8日見記者時嚴厲批評：「一個人出賣自己的國家是為了外國的政治目的，這就是現代的漢奸。現代漢奸羅冠聰，因為出賣國家而沾沾自喜，我覺得他應該感到羞恥。」

19. 梁熙：爭取興建西灣河站

12月9日有線電視播出港島東選舉論壇，民建聯梁熙被問到西灣河碼頭渡輪通往哪時未能回應，並指：「西灣河目前有很多不同交通，我們一直在為它爭取地鐵。」不過西灣河港鐵站自1985年已啟用。他於翌日晚上在社交網發布片段，解釋當時一時失誤，以為主持人問小西灣交通，想爭取的是「小西灣港鐵站」。一夜「成名」的梁熙，最終成功當選。

20. 盧文端：建制全勝即輸

過去半年多次撰文談及泛民參選的全國僑聯副主席盧文端，於12月15日在《明報》撰文，指新制度立法會選舉為非建制派保留空間，如果建制派全勝，敵視新選制勢力可借機攻擊新選制。「顯然，建制派『全勝』並非贏，而是『全勝即輸』」，更呼籲建制派支持者考慮投「對家」。不過最終直選非建制全軍覆沒，一定程度應驗了盧文端的預言。