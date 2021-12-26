回顧2021｜年度熱詞記錄社會變遷　成Z世代參與家國述事的足跡？

2021年，全球仍受新冠肺炎疫情籠罩。在防控疫情之際，兩岸三地的娛樂圈，以至教育、房地產同樣出現新變動。《香港01》即日起推出「2021年中國大事回顧」系列報道，帶你回望過去一年有哪些事件值得關注。本文為系列報道第一篇，將介紹2021年度熱詞。

年度熱詞帶有鮮明特色，除了記錄了一年中發生的「大事」，更是大眾抒發情感、表達態度的獨特方式，展現當代年輕人的表達習慣。除了躺平、YYDS、飯圈「塌房」之外，中國太空站「天宮」、天問一號同樣入選本年度的年度熱詞。到底每個熱詞因何出現，其背後的含義為何？



躺平、內捲

今年4月，「百度貼吧」出現一篇名為《躺平即是正義》的文章，作者在文中自述如何在沒有穩定工作的情況下，以做散工及低消費生活，並抱怨生活中種種無奈，坦言「人大可不必如此」、「躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度」。

簡單而言，「躺平」一詞即是不再勞動，並降低消費與生活慾望，維持自在愜意，與其努力不如以「躺平」的態度無欲無求，被視為是對抗社會「內捲化」的一種方式。

「葛優躺」被做成「躺平」的表情包。（微博＠十八子金名）

與「躺平」相對應的是「內捲」。「內捲」一詞突然出現，與網上流傳的名校學霸的圖片有關。去年，內地網絡傳出多張清華大學學生一邊踩單車，一邊用電腦寫論文、看書、食麵的圖片，並有「清華捲王」之說。

「內捲」原本所指的是亞洲農業社會中，長期精耕細作投入大量勞動力卻沒有實現經濟突破的問題，現時一般用於形容某個領域中發生過度競爭，導致進入互相傾軋、內耗的狀態。當社會資源無法滿足所有人的需求時，就會通過競爭來獲取更多資源。

以一間公司為例，當部分員工自願加班，並得到管理層的賞識，就會令原來按正常時間上下班的員工擔心自己會變成劣勢者，於是亦自願加班，最終令加班變成常態。簡單來說，就是通過壓榨自己，極度競爭，以取得微小的優勢。

YYDS

YYDS是「永遠的神」漢語拼音縮寫，起源於內地遊戲主播在直播過程中將自己敬佩的團隊稱為「永遠的神」，後被粉絲用來稱讚偶像的表現。

然而，YYDS一詞被廣為人知，是在今年舉辦的東京奧運會期間，每當國家隊運動員奪獎或取得優異成績時，網上就會湧現YYDS一詞，包括射擊運動員楊倩奪得首金、跳水運動員全紅嬋決賽跳出三個滿分，短跑運動員蘇炳添刷新亞洲記錄等等。

在東京奧運會期間，「YYDS」一詞被大量應用於讚揚運動員。（微博＠人民日報）

飯圈「塌房」

今年初起，兩岸三地的明星接連出事，先有鄭爽被爆出在美國代孕棄養、逃稅，張哲瀚因到過靖國神社兼曾在網上發布日本軍旗照片被指是「精日分子」，後有吳亦凡誘姦未成年少女，「天天向上」主持人錢楓涉性侵，至最近期的李雲迪嫖妓、王力宏婚變等等。

整治娛樂圈和「飯圈」成為重中之重，官媒發聲要「除去不守藝德」的亂草，中紀委則更批評「飯圈」成為邪氣怪圈。在整治期間，不少「飯圈」用語開始走入大眾視野，當中以「社死」、「塌房」最廣為人知。

粉絲「塌房」成為近年內地娛樂圈的常態。內地網絡流傳一張老人在講述「房子塌了」的圖片，被寫上「看到那邊有房子塌了，就過去看看熱鬧，但過去發現居然是我家房子塌了」。事實上，該圖出自韓國SBS節目《想知道真相》（그것이알고싶다），2012年報道有關2008年湖北恩施市白果鄉下村壩村的觀音塘，約8萬立方米蓄水突然消失的事件。

在粉絲的心目中，其支持喜愛的偶像就如同自己的家一樣，當偶像出現負面新聞或談戀愛時，就會被稱為「塌房」。而老人講述「房子塌了」的圖片亦泛指成當偶像出現醜聞時，粉絲本來想「食花生」，卻發現是其喜愛的偶像出事，「讓我看看誰家房子塌了？原來是我」也成為許多粉絲自嘲的用語。

網傳的「房子塌了」圖片被粉絲用以自嘲。（網絡圖片）

社死

「社死」即「社會性死亡」，源自於湯瑪斯.林奇（Thomas Lynch）的《殯葬人手記》對「死亡」的定義，社會性死亡即「鄰居和親友所公知的死亡」，現泛指在公眾面前出醜、社會名譽嚴重受損等情況。

值得一提的是，「社死」與網絡暴力同樣有關。隨着互聯網的急速發展，社會新聞、事件都能迅速傳播，只要手持手機、電腦等電子產品，人人都能夠將身邊所發生的小事大事透過網絡傳播開去。然而，當中有不少事件是未知真假，令當事人被誤解、「人肉」等等，導致「社死」。

以羅冠軍事件為例，去年8月底，女大學生梁穎在微博發文，聲稱自己遭一男子強姦，被迫戀愛墮胎。網民人肉搜索出文中所指的男子為羅冠軍，並對他發起一場聲討女性尊嚴的網絡暴力。然而，梁穎幾日後刪光指控文章，並委託律師發布聲明表示「羅冠軍並沒有強姦我」。

羅冠軍後發文提到，對方律師已經聯繫自己希望和解，並可以公開道歉、賠償，又指生活受極大影響，半年搬家3次工作換了3個， 自己已經「社會性死亡」，該詞語也再次成為輿論熱點。

破防了

11月29日，內地影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站）宣布累計彈幕數突破100億，Bilibili更與人民文學出版社、中國社會科學院新聞與傳播研究所選出2021年度彈幕為「破防了」一詞。

「破防了」為「破除防禦」的縮寫，早期用於軍事領域上，亦會用於體育比賽中。此外，「破防了」亦是網絡遊戲用語，意指「破除對方防禦」，現泛指遇到或看到一些事情後，心理層面受到衝擊，內心深處被觸動，心理防線被突破，情緒異於平常，例如感動、悲傷、憤怒等，有年輕人對個人情緒的表達，也有對社會事件的共鳴。

Bilibili 本年度彈幕為「破防了」。（Bilibili）

天問一號、天宮

除了上述的年度熱詞，今年中國的航天科技同樣備受關注。去年7月23日，天問一號探測器成功發射，並於今年5月15日着陸火星；6月11日，國家航天局公布首批科學影像圖，包括由「祝融號」火星車拍攝的着陸點全景、火星地形地貌、「中國印跡」和「着巡合影」等圖片。

在6月12日舉行的新聞發布會上，國家航天局新聞發言人許洪亮表示，天問一號是中國邁出星際探測征程的重要一步，實現了從地月系到行星際的跨越。天問一號任務亦實現了6個首次，包括首次實現地火轉移軌道探測器發射、首次實現行星際飛行、首次實現地外行星軟着陸、首次實現地外行星表面巡視探測、首次實現4億公里距離的測控通信，以及首次獲取第一手的火星科學數據。

除了向火星進發，今年國家在建設中國太空站「天宮」上亦取得重大進展。6月17日，神舟十二號發射升空，經6.5小時快速交會對接後，太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波先後進入天和核心艙。

三人在太空站駐留長達3個月，期間要執行多項任務，包括天和核心艙在軌測試、再生生保系統驗證、機械臂測試與操作訓練等等。此外，他們進行了兩次出艙活動及艙外作業，包括艙外服在軌轉移、組裝、測試，開展艙外工具箱的組裝、全景攝像機抬升和擴展泵組的安裝等工作。9月16日，神舟十二號載人飛船與太空站分離，並於次日（9月17日）成功在東風着陸場着陸。

在神舟十二號太空人返回地球之際，國家亦加緊籌備神舟十三號載人飛行任務。10月16日，太空人翟志剛、王亞平、葉光富乘坐神舟十三號載人飛船升空，並成功進入天和核心艙。3人將在天宮駐留6個月，按照天地同步作息制度工作及生活，並會全面考核工程各系統執行太空站任務的功能性能，以及系統間的匹配性。