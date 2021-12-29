立法會開鑼︱新丁議員上堂學議會運作　梁君彥大讚：好留心聽書！

新一屆立法會1月開鑼，90名候任議員中，超過一半是新人。立法會秘書處今日（29日）起，一連兩日為新丁議員開辦「雞精班」，講解議會運作及《議會規則》，超過50名候任議員出席。

現任立法會主席梁君彥表示，出席的候任議員均「好留心聽書」，提出很多不錯的問題，例如如何平衡少數議員的聲音及「拉布」問題等，相信他們非常重視未來4年的議會工作。被問到會否競逐連任立法會主席，梁君彥稱：「慢慢講啦！」

非建制派候任議員狄志遠質疑，在新制下的立法會，毋須設立過多規則防止混亂，又指他傾向以個人身份加入事務委員會，不希望予人「結黨結派」的感覺。



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狄：冀以個人身份入委員會

狄志遠表示，回歸前曾任立法局議員，大致上掌握議事程序，不過第六屆立法會增設不少為應對議會混亂局面而設的規則，但過去的議會抗爭已成歷史，質疑新議事規則是否適合。他關注來屆立法會如何照顧少眾聲音，希望不同背景的議員也有公平、對等的機會。

他續指，傾向以個人形式加入事務委員會，認為如為了加入委員會而組隊是「為程序而程序」，無謂令人揣測是否「結黨結派」。他稱自身有意加入福利、教育及政制事務委員會，若屆時報名人數過多，會與其他議員再協調。

狄志遠早前曾稱擔心中信大廈辦公室的私隱問題，他指由於抽不中立法會大樓辦公室，日後需要到中信大廈辦公，在辦公室位置方面，看不到與建制派有協調空間，唯有「自己問題自己解決」。

立法會在今日下午，會舉行採排宣誓。