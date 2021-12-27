立法會開鑼｜議事廳加位工程完成　新丁議員周二抽籤揀辦公室

新一屆立法會任期1月1日開始，為應付議員人數由原本70人增至90人，立法會綜合大樓正進行工程，其中會議廳內新增座位的工程已順利完成。記者現場所見，在議事堂中間位置新增了兩排座位，合共12個座位，連同原本比70席更充裕的座位，足夠應付開會及宣誓時使用。

在立法會公眾席的一旁，亦增設了新的議員座位佈局表，日後議事堂坐滿90人後，仍有6個空位。



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立法會會議廳座位本身可以擴展至容納120位議員，新一屆議會增至90席，有關擴展工程近日已完成。在會議廳正中兩欄座位的最後排位置，在原本每排7個座位的行數後，分別新增了一行座位，每排6個。

現場所見，原本會議廳最後排有類似矮屏風設計的木造裝置，目前已被移除。

絕大部分現任議員「留守」大樓

議員人數大增，除了要在議事堂新增座位，議員辦公室亦不敷應用，立法會已租用在綜合大樓旁邊的中信大廈作臨時辦公室。現任議員有優先選擇辦公室的權利，據了解，當中絕大部分都選擇留在立法會綜合大樓的辦公室，目前只餘下4個「吉位」，供新丁議員抽籤，秘書處周二（27日）早上會抽出「幸運兒」。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，成功連任的議員都會留在目前辦公室，但礙於位置不足，新任民建聯議員可能需要到中信工作。有候任議員坦言，日常需要在辦公室內開會，亦會邀請客人到辦公室會面，不希望讓太多其他人見到他們約見的對象，故如果辦公室能夠選在綜合大樓，有獨立的議員助理辦公室會較為方便。

亦有新丁質疑有「差別待遇」，指中信辦公室與立法會大樓分別甚大，特別是議員助理在共享空間工作，私隱度不足，因此已申請抽籤，希望成功進駐立法會。

▼立法會議員中信辦公室▼

