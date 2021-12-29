政圈風聲｜立法會主席寶座可「自由搏擊」？　潛在人選逐個捉

立法會選舉塵埃落定，90個議席當中，多達56名新人，立法會秘書處今日（29日）起一連兩日為新丁議員開設「雞精班」，講解議會運作及《議事規則》。新一屆立法會明年1月1日上任，據聞立法會主席選舉定於1月10日舉行，並設有議員提問環節，政界關注除了現任主席梁君彥很可能爭取連任，今次改選會否一如剛過去的選委界選舉，由建制內部「自由搏擊」？



建制指無特別原因換主席

梁君彥2016年出任立法會主席，任內經歷宣誓風波、反修例事件、延任一年、泛民總辭，可說是驚濤駭浪，梁君彥獲建制普遍評價是愈做愈好。循工業界（一）入局的梁君彥，今次選舉首遇競爭，最終成功連任，他當選後明言會考慮爭取連任主席。

有建制派議員指，梁君彥已任主席5年，表現四平八穩，除非有特別原因，否則不太可能換主席，免令梁君彥「降呢」。有新當選者就關注，今次選委界選舉無「祝福名單」，完全開放競爭、自由搏擊，未知主席選舉可否照板煮碗，由議員「自決」？

一名資深建制派認為，新議會接近三分之二人是新丁，初期肯定有人為「搏表現」而爭相發言，但議事廳不是私人企業或個人Youtube，必須按《議事規則》辦事，認為由有經驗的人主持大局，較有利議會順利開局。該人分析，既然梁君彥再參選立法會，理應已經有默契，即使開放競爭，現任主席料較有優勢。

謝偉俊：無謂為爭而爭

不過，立法會主席一職位高權重，在特區排名第七，一直惹來不少建制派覬覦，例如今次「轉跑道」至選委會界別的謝偉俊。他自2008年晉身議會，連任三次，近年出任議事規則委員會主席，對議會運作熟悉，但他接受查詢說暫未考慮競逐主席，笑言立法會雖然「五光十色」，但主席一職由協商產生較好，「無謂為爭而爭」，又說既然梁君彥「做開」，由他續任較合理。

另一人是現任財委會主席、保險界議員陳健波，他近年主持財委會作風硬朗，獲不少好評，又敢於批評與會官員遊花園，政府曾找他開班教授官員對答。至於有指建制派議員何君堯亦有意爭奪，他強調「絕無其事，何德何能」，認為應由有經驗的人出任，自己不會參選。

立法會主席梁君彥。（資料圖片／李澤彤攝）

李慧琼曾被詢問意願

民建聯主席李慧琼早前被問到會否有意擔任立法會主席一職，她未有正面回應，僅指近日忙於謝票，將會集中做現在工作。一直稱不喜歡當「管家」的新民黨主席葉劉淑儀則稱，立法會有不少人才，在管理立法會的秩序和程序方面，都比她做得更好。



有建制中人就透露，李慧琼曾被諮詢有否意願掌管立法會，但隨著梁君彥再次參選便沒有下文，相信李慧琼續掌內會機會較大。該人認為，若主席選舉是自由競爭，獲不同黨派支持的梁君彥仍是看高一線。