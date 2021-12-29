立法會開鑼︱議員下周一宣誓　會前奏唱國歌　1月10日選新主席

新一屆立法會議員下周一（1月3日）上午11時起宣誓，由行政長官林鄭月娥監誓。主席人選提名時限，會於下周二（4日）下午結束，1月10日將選出新主席。



首引入宣誓前奏唱國歌安排

根據立法會文件，當日會上會先奏唱國歌，候任議員面向國旗和區旗肅立及一同唱國歌，再逐一到台前宣誓。宣誓順序按照議員年資而定，如年資相同則按照中文姓名筆劃排序。根據文件，自2000年起出任議員的飲食界張宇人將最先宣誓，其後為2004年起連任至今的經民聯林健鋒、梁君彥；選委界的嚴剛最後宣誓。

須注意的是，去屆立法會宣誓儀式並沒有奏唱國歌環節，由於去年生效的《國歌條例》規定，立法會誓言的宣誓儀式須奏唱國歌，是以今屆新加入。

宣誓儀式的座位表，依議員的年資、姓名排列。（立法會文件截圖）

最資深議員張宇人將最先宣誓。（資料圖片）

宣誓者、工作人員須全程配戴口罩

政府提醒，為使宣誓人能真誠、莊重地進行宣誓，宣誓人注意必須穿著商務服裝，服飾應整齊得體，穿著不恰當的服飾或會被監誓人視為違反真誠及莊重宣誓的要求，拒絕有關人士進行宣誓，並不會重新安排宣誓。

不恰當的服飾或裝束包括但不限於：

整體衣飾

• 展示政治化標誌、口號或標語的衣物/配飾/口罩；

• 暴露、淫褻、不雅或令人反感的衣物/配飾/口罩；

• 展示商業性質廣告的衣物（包括運動隊伍、聯賽、錦標賽等的宣傳和廣告）；

• 破損或有破洞的衣物；

• 任何種類的制服；

• 運動裝；

• 泳裝；及

• 面具。

上身類

• 無領上衣（如圓領、V 領 T 恤）；

• 背心/無袖上衣；

• 運動上衣；

• 汗衫；及

• 運動套裝。

下身類

• 短褲；

• 工人褲；

• 牛仔褲；及

• 運動褲/緊身運動褲/瑜伽褲。

覆蓋頭部衣物

• 各類帽子;及

• 任何覆蓋頭部的衣物（因宗教或醫學理由而配戴者除外）。

鞋類

• 人字拖鞋、涼鞋/拖鞋、露跟鞋、運動鞋；及

• 任何種類的露趾鞋。

如有任何爭議，主辦單位有最終決定權。

此外基於防疫措施，所有參與宣誓儀式的人員（包括宣誓人及工作人員）均須全程配戴口罩。宣誓儀式結束後，全體議員會到地下大堂拍攝合照。

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1月10日選出新主席

此外，秘書處通知可於1月4日下午5時前提名主席人選，提名表格須由一名議員作為提名人，以及另‍外‍至少3名作為附議人的議員簽署。獲提名的議員須在表格上簽署以示接受提名。表格填妥後，須在選舉日至少4整天前送達立法會秘書辦事處。候選人須在1月10日特別論壇上，交代競選綱領和回答議員提問，其後選出新主席。

去屆立法會的宣誓儀式及主席選舉，是在首次會議（2016年10月12日）舉行，今次則將各個環節分開。林鄭月娥早前表示，將於1月12日出席首次立法會大會回答議員提問。