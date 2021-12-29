政壇諸事町｜候任議員彩排宣誓　梁君彥提醒勿步象哥後塵讀錯誓詞

立法會秘書處今日起（29日），一連兩日舉辦立法會簡介會，助候任議員了解議會運作，今午為下周一（3日）進行的宣誓儀式進行彩排，由立法會秘書長陳維安主持。



議員宣誓前須奏唱國歌，現任立法會主席梁君彥提醒各候任議員要唱出聲，又稱大家要熟讀誓言，尤其是不要讀錯「立法會」、「香港特別行政區」等字眼，否則或會像五年前「象哥」黃定光讀漏誓詞而遭司法覆核。



彩排期間，陳維安向議員講解宣誓模式，包括須以右手舉起宣誓手勢或聖經。

候任議員張宇人、林健鋒、何俊賢及林哲玄等人輪流模擬宣誓，當中林健鋒模糊宣誓時未有舉起右手。之後他舉手問陳維安有沒有發現他沒有舉起右手，指自己是「反面教材」，特意「考下」秘書長，引起哄堂大笑。

林順潮反對戴透明口罩宣誓 指不具防疫功效

梁君彥則提醒各候任議員要留意3點，首先是當日要準時，不可錯過奏唱國歌環節，否則便是「自己DQ自己」；第二是奏唱國歌環節要唱出聲，雖然不會因沒有唱國歌被DQ，但也要做得「好睇啲」；第三是要「溫書」、熟讀誓詞，特別是「立法會」、「香港特別行政區」等字眼，若讀錯要馬上糾正，否則或像「象哥」般招致司法覆核，「讀錯兩個字有好嚴重後果」。

候任議員陸瀚民問到宣誓可否帶透明口罩，陳維安表示秘書處沒有規定，不過候任議員、眼科醫生林順潮就表明反對，指透明口罩不具防疫功效，從醫學角度看有問題。

管牧：舉起聖經似毛語錄 自備紅色封面聖經宣誓

候任選委會界別議員管浩鳴表示，一般在法庭上宣誓，是將右手放在聖經上，不過在立法會宣誓，則需要以右手舉起聖經，動作像舉起「毛語錄」。立法會議員宣誓需要自備聖經，管浩鳴指聖經有很多不同顏色的封面，下周一會帶同一本紅色封面的聖經來宣誓。