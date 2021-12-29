過渡性房屋兩個項目獲批2.8億　提供564伙　包括毗連啟德豪宅項目

政府推出「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」，評審委員會今日（29日）舉行第10次會議。會上同意資助兩個過渡性房屋項目，分別為由東華三院負責的啟德沐安街項目，及樂群社會服務處於何文田及中環的改建空置住宅單位。兩個項目共涉款約2.8億元，料可提供564伙。



啟德項目由東華三院籌建

「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會同意資助東華三院建議的啟德沐安街第1B2區過渡性房屋項目。計劃的總撥款額超過2.6億元，預計可提供約478個單位。根據運房局網站，項目擬興建2幢4層高樓宇，料於2023年第二季完工。項目毗鄰豪宅項目「天寰」，鄰近居屋啟朗苑及「啟德1號」，另一邊則是德朗邨。

另一個獲批的項目為樂群社會服務處建議的何文田太平道11-19號和勝利道22-24號及中環卑利街72號，屬於改建空置住宅單位。計劃的總撥款額為1,720萬元，預計可提供約86個單位。