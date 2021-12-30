政府架構重組｜候任議員表示歡迎　李世榮：相信能提高施政效率

行政長官林鄭月娥今早（30日）舉行記招回顧2021年工作，提到將在明年1月12日立法會首次大會上，公布改組政策局細節；又指民政事務局日後或騰出精力檢視地方行政與管理，以更貼近市民要求。

選舉委員會界別候任立法會議員、自由黨李鎮強對改組表示歡迎，並關注不同政策局的分工、以及政府如何藉以為施政拆牆鬆綁。新界東南候任議員、民建聯李世榮亦表示支持有關決定，相信改組能夠提高效率。



李鎮強相信，重組政府架構與運輸及房屋局、文化體育及旅遊局有關，對有關建議表示歡迎，但關注新局分工問題。他尤其提及房屋方面，指房屋問題是重中之重，關注政府如何拆牆鬆綁，以至未來各項土地房屋政策與發展流程。

李世榮表示，支持政府改組政策局，希望政府拆牆鬆綁，提升執行力，相信改組能夠大大提升運作效率。他又表示，會盡量爭取加入與民生相關的事務委員會，因為地區直選議員涉獵不少民生、交通及房屋等問題。

李鎮強試坐大主席位 坦言「唔易坐」

新當選的候任立法會議員今日繼續參與立法會秘書處舉行的簡介會。李鎮強表示，今早主要了解申訴制度，發現仍有不少申訴個案須跟進，期望90名議員能同心齊心幫助有需要人士。議員又分兩批參觀立法會期間，李鎮強試坐「大主席位」，形容該位置「唔易坐」，要挑選有責任感、有承擔的人。至於提名方面，他仍在考慮，認為主席位置有競爭是好事。

李世榮則指，今日花了約300元購買筆記本、開信刀等文具，希望在新氣象下編寫新一頁，又認為自身取得的八萬多票得來不易，來年要更貼地，多落區聆聽市民意見，兌現對選民的承諾。