立場停運︱中聯辦：堅決支持警方　稱涉案者「多行不義必自斃」

《立場新聞》7名現任或前任董事及高層、參與撰文人士，昨日（29日）涉「串謀發布煽動刊物罪」被捕，《立場》同日宣布停運。中聯辨發言人今日（30日）發表談話，指堅決支持香港警方嚴正執法，強烈譴責外部勢力干預香港事務。



+ 14

發言人指，香港警方依法對涉案人員實施拘捕、保安局依法凍結該公司資產，是「維護國家安全和香港繁榮穩定的正義之舉」：「我們對特區政府有法必依、執法必嚴，依法打擊危害國家安全、損害公共利益的正義行為表示堅決支持；對外部勢力藉機抹黑攻擊香港國安法、粗暴插手香港事務的惡劣行徑表示強烈譴責。」

發言人稱香港「社會各界堅定支持警方執法」，認為《立場》「披著傳媒機構外衣，實質是徹頭徹尾的政治組織，在『修例風波』中為黑暴推波助瀾，煽動破壞法治，在香港國安法頒布實施後仍固執反中亂港立場，不斷刊發煽動他人使用暴力、甚至分裂國家的文章。」中聯辦認為，涉案人員被繩之以法完全是「多行不義必自斃」，跟新聞自由沒有半點關係。

發言人又指：「奉勸那些打着各種幌子肆意危害國家安全、破壞香港社會穩定的反中亂港分子，奉勸那些顛倒黑白詆毀香港法治、企圖借港遏華的外部勢力，盡早認清香港由亂到治、『一國兩制』重回正軌的歷史大勢，認清『自由有底線、違法必受懲』的普世道理，立即停止以任何藉口破壞特區法治和香港發展、干涉香港事務和中國內政。」