立場停運︱陳朗昇哽咽：資金是記者工作成果　被說「勾當」感不公

警方國家安全處昨日（29日）以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》至少7名現任或前任董事及高層、搜查《立場》辦公室，並凍結6,100萬資產。《立場新聞》同日宣布停運，並已移除新聞網站及所有社交平台。

記協主席、前《立場新聞》副採訪主任陳朗昇於商台節目表示，對此事感到難過，目前現正失業。他指根據記協會章，其於記協的會籍可保留3個月，如到時仍未能找到新聞相關工作，將不能擔任記協主席。他又指，運作資金是同事努力做街頭直播換來的成果，被說成「不法勾當」感到不公，期間多次哽咽。



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指運作資金是同事努力換來 被說成「不法勾當」感不公

陳朗昇指，當時警方沒有向他說到「助查」的字眼，沒有被要求落口供，只是被搜屋。他形容自己現時的狀態指：「我都要去搵返份工嘅，記協會籍可以保留3個月，如果唔係，我做唔到記協會員，咁記協主席都做唔成落去。」

陳朗昇表示，對《立場新聞》要停運感到難過，「明知苦茶苦，但唔會令你飲落去嘅感覺減少。𠵱家真係體諒到當日《蘋果》行家嘅痛苦，突然之間記者身份冇咗，唔需要再去關心採訪嘅事。變咗今日係要去組織點樣去排隊，等聽日公眾席拎飛，可以見到啲（前）同事啦，然後又要組織一下去警署送飯俾佢哋食，睇下佢哋家人有冇需要，保釋金我哋又需唔需要幫手籌募一下。一個記者原本要做嘅嘢係關心採訪、關心工作，突然之間呢個角色、呢個工作轉變咗。」

他指《立場》在反修例風波時期，長時間做街頭直播取得市民支持，因此有資金營運，但反而被抹黑成有什麼「不法勾當」，非常不公道。他哽咽表示：「過去兩年無數個夜晚，同事喺香港街頭與港人共同面對，我哋行得比別人多，比別人耐，不斷做幾個鐘頭直播，市民睇完呢啲直播覺得《立場新聞》值得支持。」他指，這是同事在街頭工作換回來的成果「但去到尋日咁樣俾人講到我哋好似有咩『勾當』，我覺得真係好冇公道。」