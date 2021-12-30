外交部駐港公署批外部勢力借新聞自由干擾　撥亂反正進程不容阻撓

立場新聞多名高層及前高層昨日突然被警方以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕，美國務院、加拿大外長、澳洲外長、英國外交部亞洲事務國務大臣、聯合國人權高專辦公室等批評香港警方。



外交部駐港公署發言人形容他們罔顧是非曲直，對香港警方依法執法說三道四、肆意抹黑，要求外部干預勢力停止借新聞自由之名干擾特區政府依法施政，停止干涉香港事務和中國內政，強調香港「不是少數魑魅魍魎為所欲為的『政治秀場』。香港撥亂反正的歷史進程不容阻撓，中華民族偉大復興的歷史進程不容阻擋。」



駐港公署發言人稱，香港刑事罪行條例明確規定，任何人發表煽動文字，刊印、發佈煽動刊物即屬犯罪。（駐港公署網頁截圖）

駐港公署發言人表示，香港是法治社會，有法必依，違法必究，提到香港刑事罪行條例明確規定，任何人發表煽動文字，刊印、發佈煽動刊物即屬犯罪。發言人稱，有關人員及媒體長期以來頻頻刊發煽動違法、鼓吹暴力的不法言論，性質十分惡劣，而警方依法採取行動，拘捕涉嫌串謀之人，是維護國家安全、捍衛香港法治與社會秩序的正義、正當之舉。

發言人稱，美西方虛張聲勢關心香港新聞自由，卻對自身斑斑劣跡熟視無睹，提到2020年美國佛洛依德事件引發的全美抗議示威中，大量報道事實真相的記者遭到美國警方攻擊或逮捕。公署質疑，美西方政客把新聞自由作為政治工具，合則用，不合則棄，一邊限制正當採訪活動，一邊打着新聞自由幌子抹黑攻擊別國，形容這是典型的霸權行徑和雙重標準。

駐港公署發言人強調，有關機構和無良政客應認清事實，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止阻撓特區依法執法，立即停止破壞香港繁榮穩定，立即停止干預香港事務和中國內政。