立場停運｜吳靄儀准保釋　籲互相關心　避談鍾沛權被控：大家明白

警方國安處昨日（29日）以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕前《立場新聞》六名高層，包括前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生及何韻詩，其中鍾沛權和林紹桐今日（30日）被落案起訴一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

早於今年6月已辭任《立場》董事的大律師吳靄儀，被扣查一日後於今日下午5時45分離開中區警署，吳靄儀感謝各界關心，多次明言「繼續互相關心係好緊要」，對於鍾沛權及林紹桐被控，她坦言：「暫時唔講得，大家都明白。」



吳靄儀今日獲准保釋，由資深大律師梁家傑陪同離開中區警署，被問到遭扣查一晚感受時，她邊走邊說：「多謝大家關心，呢個時候，大家繼續互相關心係好緊要，但我暫時唔能夠講太多。」

對於《立場》停運一事，她未有回應，僅稱「依家唔講得太多」，被問到有甚麼說話想向被檢控的鍾沛權和林紹桐表達時，她停下腳步表示，「暫時唔講得，大家都明白」。

吳靄儀最後乘座七人車離開，上車前再次表示「多謝關懷，依家互相關懷係好重要。」