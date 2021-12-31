拆局｜林鄭年結數政績　主動出擊搏連任？政界料特首戰2月始明朗

距離特首選舉不足3個月，行政長官林鄭月娥昨日（30日）罕有舉行年結記者會，以「回顧及展望」為題，不單總結今年政績，更公布政府未來幾項工作重點，包括《基本法》第23條立法。



林鄭過去4年未曾舉行年結記者會，只曾臚列「百日政績」或拍片回顧，今次在敏感時刻舉行記招「晒政績」，自然令政界聯想是否主動出擊爭連任？



不過，至少兩個政界消息都表示，今次特首戰人選不會太快揭盅，北京至今都沒有任何訊息透露，可能要等到明年2月提名期前夕才會明朗，亦不能排除是有競爭的選舉。



房屋着墨多 提資助房多梁振英政府4倍

林鄭月娥昨日在記者會大篇幅談及過去一年成績，包括首3季GDP增長7%，全年預計增長6.4%，失業率則由7.2%下降至4.1%，之後又講到立法會通過多項法案、港隊奧運成績亮麗等。雖然任期只餘半年，但林鄭透露政府多項工作即將出台，包括架構重組方案明年3月推出，1月12日在立法會首次大會交代細節。最多市民關心的房屋問題，林鄭拋出新招如輪候公屋1年者可買綠置居貨尾單位、引入最低單位面積、新居屋51折發售等。

土地房屋是本港其中一大深層次矛盾，林鄭在工作展望提及屬意料之內，但有建制中人留意到，林鄭提及本屆政府推出資助房屋數目累計約3.83萬伙，比上屆政府多出約4倍，是唯一一個與前任政府比較的數字，頗有與梁振英較勁味道，令人覺得林鄭有意凸顯自己政績，向潛在競爭者下戰書。

林鄭在特首選舉前夕「晒政績」，是否為為爭取連任鋪路？林鄭在記者會多次被問到是否有意爭取連任，她起初無正面回應，之後指第六屆特首選舉是明年3月27日，提名期是2月15日，認為仍有一段距離。有政界中人形容此說法可圈可點，反映林鄭仍未有中央綠燈，此一「半天吊」狀態可能會維持一段時期，甚至遲至2月初才有眉目。

有接近政府消息人士指，北京現階段不欲發放任何特首人選訊息，以免外界太多猜測，而參考今次立法會選舉經驗，參選人在提名期前夕甚至中段才確認去馬，不能排除特首選舉有類似情況，當然這對有意競逐者的選舉工程造成影響，但非關鍵因素。

劉兆佳表示，若年終回顧與展望記者會能夠制度化，社會玄有意見回饋，則會收到更好的官民互動效用。（資料圖片）

劉兆佳：林鄭向中央展積極問責

對於林鄭記者會是否與特首戰有關，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示不作猜測，但指此舉應視為林鄭向中央和香港社會表達積極問責的行動，趁機爭取各方面對其政績的肯定。劉兆佳說，如果年終回顧與展望記者會能夠制度化，並引起社會關注、討論及向政府作出反饋，為政府日後施政釐定新方向，則會收到更好的官民互動效用，也可藉此為公眾構建新的政治參與渠道，有利於進一步提升香港民主政治質素。