四度拒答連任：提名2月始展開　林鄭自覺2021年香港尤勝當年上任

特首林鄭月娥五年任期進入倒數階後，明年6月卸任，外界關注她的連任意向。她今早（30日）罕有地以記招形式總結年度工作，是任期內首次，主題是「回顧及展望」，有別於往年她以Facebook帖文或拍片形式總結一年工作。



林鄭在記者會被四度問及連任，都未有正面回答；但她表示，2021年是值得回顧的一年，雖然發生了很多事，但「所有事都是將香港帶去更正面方面」，包括完善了「一國兩制」及選舉制度。被問到會否增加信心繼續治理好香港，她只是回應，這個好現象及發展方向將會繼續延續，「無論下一屆政府是咩人做，起碼呢屆政府都為佢開咗好嘅現象，一個新布局。」



林鄭在記者會被四度問及連任，都未有正面回答。（余俊亮攝）

林鄭在開場白回顧一年工作，細數抗疫成就、《港區國安法》實施、以及新選舉制度下兩場選舉成功舉行，經濟逐步復蘇，形容2021年為「激勵人心的一年」。

她又說2021年的香港，比起自己2017年上任之初處於更好狀態，最根本原因是回到「一國兩制」正軌。她指香港須維護國家安全，立法會議員須由愛國者組成，否則會出現勾結外國勢力、顛覆港府及中央的危機；在這個層面，香港現時是一個更加安全的地方，相信在中央支持下，香港有龐大機遇改善經濟民生。

為何不表明連任態度？林鄭：提名期2.15才展開

距離特首選舉不足三個月，林鄭被問到未肯表明連任態度，是有計謀抑或苦衷？林鄭僅回應指，特首選舉日是明年3月27日，提名期在2月15日才展開，距離現時仍有一段距離。

林鄭亦被問到早前上京述職，獲領導人充分肯定，自己是否也期望連任？她則指去年因疫情只能以視像述職，今年能夠成行，在北京向國家主席及總理述職，感到很高興，「畢竟今年已是任內最後一次述職，所以兩位領導人對特區政府各方面工作表示充分肯定，也是對我及團隊，以至眾多公務員同事的一種鼓勵，述職就是此行唯一目的。」

至於下屆行政長官，下一屆政府要做什麼，當然是尊重下一屆政府看法。不過我時常都講，特區政府政策有相當強的延續性，譬如北部都會區、明日大嶼、交椅洲填海，以至解決香港房屋問題，我相信任何一屆政府、任何一位特首，都會將之放在施政重點內。 林鄭月娥

林鄭：明年中前或有機會總結第5任特首體會

臨近記者會尾聲，再有記者追問連任及政策延續性問題，林鄭表示，香港政治體制並非政黨政治，很多施政由行政主導決策，再在政府各部門執行，所以每屆政府都須承接上屆政府的施政承諾，「要繼續做下去，尤其獲社會廣泛支持的措施，並不因新政府而停頓，這是我的看法。」她又指「一國兩制」已重回正軌，有信心鋪設出來的計劃可以解決到社會問題。

今日回顧展望係講緊2021年，並非講緊五年任期，或許明年中前會有另一機會同大家總結下，作為第5任行政長官，呢五年工作嘅體會。 林鄭月娥

翻查政府新聞處資料，林鄭自2017年上任，未曾以「年度回顧」為主題在年終召開記招。時值林鄭最後一年任期，以及今年相繼在「完善選舉制度」後舉辦選委會及立法會選舉，今次安排可謂相當罕見。