眾新聞明天起停運　主筆楊健興：立場是觸發點　唔能夠安心做新聞

近日傳媒界接連發生大地震，繼早前《立場新聞》多名現任或前高層被捕，並即時停止運作後，由一眾資深傳媒人於2017年創立的眾新聞，亦於昨晚（2日）9時半宣布，將於1月4日（周二）起，停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。《眾新聞》主筆楊健興與總編輯李月華於今（3日）早上11時會見傳媒，交代停運事宜。



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日前《立場新聞》至少6名董事及高層涉｢串謀發布煽動刊物｣被捕，之後即時停止運作，昨日﹙2日﹚另一網媒《眾新聞》亦宣布明日﹙4日﹚起停運。

《眾新聞》由資深傳媒人於2017年成立，今日﹙3日﹚總編輯李月華及主筆楊健興見傳媒。楊表示，停運是短期內做的決定，直言觸發點正是《立場新聞》停運，當中顯示了「串謀發布煽動刊物」的問題，一些訪問、報道被視為煽動刊物，「已經有一個實實在在嘅個案喺度」，擔心會觸犯法例，停運是無可奈何的決定。

他續稱，過去數日公司上下討論、評估現有情況，不過坦言：「個執法界線我哋已經唔能夠掌握得好清楚，唔能夠喺一個感到平安、安全嘅情況之下工作落去，記者都係人，都會有家人，都會有朋友，即係喺一個唔安全嘅情況之下，大家都會覺得係要認真思考呢個問題，我相信所以新聞工作者都唔希望因為個工作，而處於一個咁嘅困境。」

《眾新聞》總編輯李月華（左）、《眾新聞》主筆楊健興（右）。（鄭子峰攝）

李月華表示，《眾新聞》沒有「金主」，亦沒有商業壓力，由最初的大約10人團隊，經過5年後，發展到現時約40多人，就此停運非常可惜。她表示，會按法例遣散全部員工，網站明日起停運，今日會繼續更新，晚上的節目亦會播放，暫未訂關閉網站的具體日期。

《眾新聞》去年10月 ，曾以「鄧炳強拒保證23條不以言入罪」為題報道，被保安局批評是誤導市民，問到是否收到政府部門施壓，楊健興表示，未有警方、國安處人員就此接觸，亦不知道他們背後有沒有行動，但過去兩年政治環境快速變化，媒體亦被捲入政治，部份媒體被視為整頓對象；甚至有人認為，整個傳媒行業都成為整頓對象。他表示，過往有部份人士撰寫文章，提到要整頓網站，矛頭主要都是指向《立場新聞》及《眾新聞》。

《眾新聞》總編輯李月華（鄭子峰攝）

談到新聞自由的狀況，李月華表示，有明顯地縮窄，但並非不能做記者，有年輕記者仍然希望繼續採訪，認為不應放棄，並指每間機構及新聞工作者可自行衡量。楊健興則指，空間無疑縮細，執法界線模糊，但在新聞自由更差的地方，其實都仍有新聞工作者存在。他續稱：「年輕記者唔好被眾新聞呢個決定影響到」，強調其他人亦可繼續做記者。

至於假新聞法，李月華認為，虛假訊息需要處理，但不少假訊息其實來自互聯網，並非來自新聞界，亦不一定涉及政治。她認為，不應再被假新聞一詞限制，相關虛假資訊未必是新聞，如討論時只聚焦假新聞可能會偏頗，立法亦未必是唯一解決方法。

楊健興過往不時撰寫時事評論，或主持時事節目，問到會否封筆，他表示暫未有考慮過相關問題，形容仍然非常熱愛有關工作，但發布平台亦是考慮因素之一。

眾新聞1月2日晚上9時半公布停辦消息，並在社交專頁上載告別訊息。

眾新聞在Facebook專頁發文，指昨天1月2日，剛好是2017年元旦成立5年的翌日，「要跟大家告別」，「5年了，多謝大家」。消息公布後，眾新聞辦公室仍在運作中。

內文提及作立當日記者會上，多名傳媒「老鬼」表示對本港新聞自由狀況深感憂慮，希望眾新聞可以傳承專業新聞精神，回歸新聞初心，為公眾利益、為公眾服務，「希望我們的一小步，可以鼓勵業界行一小步，各人的一小步可以形成保護新聞自由的一大步」，然後在資源極度緊絀的情況下，以獨家新聞、數據新聞、人物專訪、調查報道、深度評論、法庭新聞、中國新聞、眾聲集展開報道。

「縱然我們人力有限，新聞不夠多、不夠快，但我們整個小團隊，老鬼和後生仔都一條心，努力在新聞報道上求真、求深。」眾新聞指團隊由十人，變成數十人隊，「由起初街頭人們一句句的「眾新聞？唔識喎」，「到今天聽到人們說：眾新聞？我有睇。」