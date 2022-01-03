立法會開鑼︱議員「多聲道」宣誓　邊位議員講英文、普通話？

第七屆立法會任期展開，90名議員今早（3日）在立法會議事廳宣誓就職，由特首林鄭月娥監誓。在法定要求下，議員可以選擇以廣東話、普通話或英語宣誓，以及有宗教／非宗教版本，最終有3名議員以普通話宣誓、1人用英語，16人以宗教形式宣誓。



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共3人甩轆但「殊途同歸」

飲食界張宇人由於資歷最深，故最先宣誓，其以英語、手持聖經宣誓。不過自他之後再沒有其他議員用英語宣誓。共有3人以普通話宣誓，全部來自選委界，包括周文港、孫東、譚岳衡。

據《香港01》記者現場統計，有16人手持《聖經》宣誓，依次為張宇人、梁美芬、田北辰、易志明、麥美娟、廖長江、周浩鼎、狄志遠、林素蔚、陳仲尼、陳祖恒、黃元山、管浩鳴、黎棟國、龍漢標、簡慧敏。

工聯會陸頌雄於讀完誓詞後，立法會秘書長陳維安稱有地方讀得不清楚，要求他由頭讀一次，陸最終重新讀出誓詞並過關；非建制派狄志遠手持聖經讀誓詞時，亦不慎讀漏「香港特別行政區」的「香港」二字，經陳維安提醒後再讀一次亦過關。

自2008年起連任至今的民建聯陳克勤，是唯一一名未有按秘書處要求舉起右手或手持聖經宣誓的人，陳維安亦沒有即場提醒。不過秘書處其後回應指，法例並沒有要求必須舉起右手，只是為求統一而作的建議。陳克勤其後回應指，已與「相關部門」確認剛才的宣誓有效。