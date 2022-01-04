疫苗氣泡︱林鄭：2月24日落實擴大範圍　包括文康設施、學校等

《立場新聞》、《眾新聞》接連宣布停止運作，特首林鄭月娥今日（4日）早上出席行政會議前見記者，料被問及新聞機構停運事宜，以及變種病毒Omicron襲港會否影響通關進度等。《香港01》將全程直播記者會過程。



【10:20】被問到有沒有計劃收緊社交距離措施、停課等，林鄭指抗疫工作要與時並進，不可能一時三刻排除某個選項，而社交距離措施對她作為特首而言，是這兩年來最困難作決定的一項防疫抗疫措施，因為每次收緊都會引起一些後遺症，如對業界、市民日常生活有嚴重影響「點樣搵到個位？好難嘅。」

林鄭明言：「今日仍然未到呢個位，去收緊（社交距離措施）。」她指目前為止本地個案仍然是與輸入個案相關，有病理學關連，找到源頭，顯示政府現行追蹤工作仍然發揮到一定效能。「所以我今日唔會話諗緊去收緊（社交距離措施），更加唔會停課。」她指，停課對學生影響非常大，近兩年陸續有研究指出，沒了面授課堂對對學生影響非常大，尤其基層學生。

林鄭明言，對國泰航空機組人員違規進入社區導致病毒傳播「非常不滿」，已召見國泰主席和行政總裁，「嚴厲訓斥」他們，據說他們已經採取了一些適當行動。不過她指，現階段未看到有明確清晰的法律基礙，對相關違規人員採進一步法律行動。

【10:10】林鄭月娥稱，留意到政府公布將擴大疫苗氣泡的消息後多了市民打針，首針接種率達72.9%，昨日有18,000人接種首針，是近月新高。林鄭宣布，將在2月24日落實擴大疫苗氣泡，範圍不局限於599F表列處所，會包括文康設施、學校等，具體範圍要再商討及釐定，她舉例指，在學校方面，首階段或只適用教師和員工等，未必適用於學生。不過暫無計劃延伸到私人工作間。

她指，下月才實施疫苗氣泡，主要是要給足夠時間業界準備、讓市民打針，尤其是「如何檢視已打針」的技術問題，實行下來會相當複雜。同時，政府亦要防止因推行太急，易於被網上造謠。

【09:55】林鄭指，由於Omicron變種病毒關係，全球疫情轉趨嚴峻，近日已重新啟用亞博社區治療設施。有關望月樓個案，相關人士到訪是在12月27日，仍要一些時間觀察會否傳播開去。她指，由12月25日至1月2日，有40萬人次接受檢測，其中約3萬人是因接到「安心出行」通知而去檢測。

【09:48】是日記者會的背景，寫有「不再猶豫，快打疫苗」字句。