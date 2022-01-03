立法會開鑼｜李家超：林鄭周四辦歡迎茶聚　本月向內會交立法建議

特首林鄭月娥今（3日）確定90名立法會議員宣誓有效，政務司司長李家超發表網誌稱，林鄭將於1月6日在禮賓府舉行歡迎茶聚，他亦於1月11日在政府總部舉行歡迎午宴，邀請議員出席，與各司局長及部門代表增進了解，交流共同關心的社會問題。

李家超提到，政府將向內務委員會主席提交本年度的立法建議，當中包括行政長官在《2021年施政報告》中提的立法建議，各政策局會於2月向各事務委員會簡介《2021年施政報告》的重點。



稱期望行政立法互相制衡、相互配合

李家超在網誌祝賀第七屆立法會議員依法履職，議會實現良好開局，香港步入良政善治的時代，又稱很高興今天的宣誓過程流暢，按程序順利進行。

李家超稱，特區政治體制是以行政長官為核心的行政主導，《基本法》制定香港的憲制秩序，行政與立法機關各司其職，互相制衡的同時也相互配合。他期待政府與新一屆立法會有良性互動和緊密聯繫，展現良好的議政文化和立法會效能，又稱未來4年，立法會議員在「愛國者治港」原則下肩負和特區政府共同參與管治香港的使命，任重道遠，強調政府重視行政立法關係，會積極配合立法會履職，包括審議法案、撥款等程序。

李家超指，第七屆立法會主席即將產生，隨後會於1月12日舉行第七屆立法會首次會議。行政機關會與立法會在多方面溝通、配合和合作，行政長官會出席立法會答問大會，回應議員提問，他作為政務司司長，會與內務委員會主席及副主席定期會議，聽取和諮詢意見，各司局長、政策局局長、副局長、高級公務員會就政府政策、立法、撥款等建議與議員活躍聯繫及溝通，以及政治助理與議員及其助理緊密接觸及聯繫，積極加強互動。

他稱，香港已由「破壞年代」進入「建設年代」，市民對未來有殷切期望，包括有建設性的行政立法關係、政府更有效的管治和議員更高質素的議政和審批效能等，行政立法共同以市民福祉為依歸，團結各界，解決不同的社會問題，建立美好未來。

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