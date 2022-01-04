黃毓民《癲狗日報》停運：須考慮香港同事安全　或在台灣復刊

繼網媒《立場新聞》及《眾新聞》停運後，前立法會議員黃毓民創辦的《癲狗日報》，亦宣布停止運作，旗下網媒於香港製作的時事節目，亦會暫時下架。黃毓民稱，香港新聞自由受損，連《立場新聞》也被視為「煽動刊物」，《癲狗日報》一定中招，他們要考慮在香港同事的安全。



身處台灣的黃毓民昨晚（3日）在其網台「MyRadio」的YouTube頻道節目《毓民踩場》中，談到近日香港傳媒狀況。他指近日《立場新聞》、《眾新聞》停運，兩者雖然有很多立場主張自己都批評過，但他們始終是香港的重要網上媒體，民主派支持者由「淺黃」到「深黃」都會看，二者停運顯示新聞自由「全面失守」。

黃毓民亦宣布旗下網媒的未來走向，他形容《癲狗日報》是「要害部門」，指《立場新聞》的評論也被視為「煽動刊物」，那《癲狗日報》一定中招，所以目前《癲狗日報》的官方網站及社交網站已經被刪除，「如果日後有機會，咪喺呢度（台灣）復刊，如果有足夠人手資源。」

至於MyRadio，在香港所做的節目會暫時下架，「原因有好多，大家可以隨便去解讀」，但指自己希望在香港的同事，能在安全的環境下繼續工作。《癲狗日報》在1996年3月18日創刊，最初為實體中文報章，但兩年後於1998年7月9日宣布停刊。直至2018年復刊，並轉為網媒形式運作。