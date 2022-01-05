禁堂食︱林鄭爆梁卓偉一訊息扭轉官方態度　速戰速決冀重啟通關

Omicron變種病毒疫情殺到，特首林鄭月娥今日（1月5日）見記者期間，宣布本周五（1月7日）起收緊社交距離措施，包括晚上6時後禁食肆堂食。由於林鄭昨日才說暫時不用收緊社交距離措施，但事隔一天即改變態度，引起在場記者好奇。她解釋當時只是說「今日」未是時候，強調那說法仍是準確的，又透露府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉一個WhatsApp訊息，改變了政府態度。

林鄭承認，最新出現的疫情狀況是會對通關有影響，但只要「速戰速決」解決疫情，先前做過的工作可即時重啟，不用擔心。



指今次措施快且狠 相信飲食界好大怨氣

有記者問到，林鄭於昨日行政會議前見記者時，才說收緊社交距離措施「未到呢個位」，但事隔一日就改變態度，昨日不收緊是否「出錯」。林鄭回應時，拿出一份相信是昨日記者會的內容摘錄。她指：「今日睇返上嚟都係好準確嘅，你哋問『今日係咪要收緊社交距離措施呢？』，我回應時就話『今日我覺得我哋地到呢個位要收緊社交距離措施，因為正如我頭先同大家分析，𠵱家每一個社區個案我哋都追溯到同輸入個案相關病理關連』。」

林鄭解釋，當時對控疫仍然是有信心和安心，可是過去24小時所發生的事，令政府感到無信心及不安心，儘管居於屯門的患者，從其病毒基因排序來看似是輸入個案，但至今都找不到感染途徑，再加上維園跳舞群組的出現、有密切接觸者上了郵輪等。以上事件，都是在過去10多個小時內出現，「所以我希望傳媒朋友都睇清楚，我哋呢個快速嘅應變。當個形勢一變嘅時候，我哋就採取行動，而且今次係嚴厲嘅，係快嘅，係狠嘅，我相信一陣間你去訪問飲食界，佢哋都好大怨氣。」

梁卓偉昨晚傳WhatsApp 強調24小時內收緊措施

被問到有否和政府專家顧問開會商討，林鄭指由於時間緊迫，只有十多小時作決定，沒有和他們開會，但都留意到袁國勇、孔繁毅、梁卓偉、曾祈殷等專家接受傳媒訪問時提到的意見，其中梁卓偉更指要在24小時內收緊措施。「而梁卓偉自己亦都係尋晚WhatsApp咗畀我同埋陳教授（食衞局局長陳肇始），亦都係大概呢個睇法，昨天晚上好夜，佢話咗畀我哋聽。所以我哋今日就朝早開會公布。」

梁卓偉。（資料圖片）

指過往就通關所做工作「不會浪費」

至於與內地通關，林鄭指正如昨日記者會所言，今次疫情涉及傳播力極強的Omicron，所以「肯定影響通關工作」。

不過她指不用擔心，因為自從去年9月得到中央全力支持後，中港兩地政府已就通關做了大量工作，包括專家對接會議、內地專家來港視察、調整如何交待疫情相關數字等，她形容這些功夫不會浪費，「只要今次我哋速戰速決，能夠喺好短時間壓抑呢個傳播，我哋就可以啟動返嗰啲工作。」正因如此，林鄭表示今次「一跳就跳入好嚴厲嘅措施」，希望短時間內可壓抑疫情，讓大家盡快可出街活動、做回生意，希望盡早啟動兩地往來。