禁堂食｜食肆晚市再被叫停　黃家和料業界損失40億：推得太倉促

Omicron殺入社區，特首林鄭月娥今日（5日）宣布食肆周五（7日）起再禁晚市堂食，並收緊每枱人數限制，酒吧更要再次停業兩星期。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，政府從未就此諮詢業界，批評措施推得太倉促，不少食客陸續取消訂枱，預料飲食業今個月生意將大跌40億元，更擔心禁堂食措施兩周後不獲放寬，業界將錯失去春節團年、團拜及春茗等生意，重演去年苦況。

酒吧業協會主席錢雋永亦批評，政府從未向業界諮詢和發預警，直斥港府在防疫監管不足卻要酒吧業「埋單」，錯失新春前旺季生意，預料每間酒吧停業兩周至少虧損15萬元，促請政府再推防疫基金，向每間酒吧賠償10萬元，補貼租金和員工薪金。



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食肆難短期內處理食材及作人手編排

黃家和表示，疫情仍未在社區擴散，認為無必要倉促收緊食肆堂食限制，透露政府在今次收緊限聚措施前，未有諮詢飲食業界，措施推行倉促，並無理會業界處境，餐廳難以在短期內要處理食材、人手編排、改變生意策略。

若堂食禁令延長至農曆新年 將失團年春茗生意 黃家和：重蹈去年苦況

他表示，農曆新年將至，一、二月是傳統飲食業旺季，不少公司均會在酒樓訂枱團拜、春茗等，原本估計業界今個月的生意額可達100億元，下個月亦可達90億，但現時突然被停晚市兩周，現時已陸續有食客致電取消訂座，預料整個飲食業將蝕40億元，若堂食禁令措施持續，業界的虧損將更大，酒樓亦無法做婚宴生意，將重蹈去年疫情的覆轍。

他憂慮，堂食禁令和每枱人數限制將於下月持續，憂慮不少餐廳將難以經營，或出現結業潮，促請政府考慮如去年一樣提供補助，但擔心庫房無法持續補貼商界。他強調第五波疫情尚未爆發，政府不應突然收緊限聚措施，強調政府在防疫措施上應取得平衡，否則會影響民生，以及令本港經濟再次陷入癱瘓。

香港酒吧業協會副主席錢雋永。（盧翊銘攝）

酒吧業協會主席錢雋永：政府監管不力卻要業界埋單

酒吧業協會主席錢雋永亦表示，對政府倉促推行新的限聚措施深感不滿，強調新一波疫情爆發源於政府監管不力，現時卻要酒吧業界「埋單」，強調酒吧已遵守政府的防疫規例，包括強制使用「安心出行」、員工和食客均已打針，近月酒吧已再無疫情爆發，卻被扼殺生存空間。

他續指，本月是酒吧業界旺季，每間酒吧生意額至少30萬元，停業兩周至少蝕15萬元，慨嘆過往兩年每一波疫情，酒吧業界均受難，促請政府再次設立防疫基金，就今次收緊防疫措施向每間酒吧賠償10萬元，並建議政府繼續推行「疫苗氣泡」，容許已打針的市民繼續消遣，否則有無打針，根本無分別。

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年宵存變數 有投得多個檔位花店店主憂心：若煞停花市 全行將陪葬

雖然新一輪防疫措施並無提及將於1月26日舉行的年宵花市，但有花店已憂慮政府會如去年一樣，突然取消年宵，或大幅更改遊戲規則。經營花店多年的店主張太原本看好今年年宵市道，在維園、將軍澳等多區投檔，惟突然殺出Omicron疫情，憂慮政府會如去年一樣，突然煞停年宵，她表示政府若如去年一樣，遲遲不肯公布最新發展，將會「全行一齊陪葬」，強調業界、農民全年均靠年宵生意維生。

張太又表示，現時距離年宵僅餘不足三周，業界已開始訂貨，促請政府早日公布年宵最新安排，讓業界有充足時間準備後備方案，包括短租街舖和減少訂貨量，否則只能與行家聯手做小販，「攞出街度賣」。

她續指，去年在削減規模下，最終仍能照常辦花市，「將你手中嘅檔再cut，最少每人都有一檔」，現時疫情不如去年般嚴峻，相信政府可參考去年做法，令檔與檔之間更寬闊，減低病毒傳播風險，又形容「年花係新年嘅必須品，你可唔可以封咗街市？」

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