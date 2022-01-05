禁堂食︱田北辰爆機組人員檢疫無手帶　下周答問會將集體招呼林鄭

Omicron變種病毒疫情之下，特首林鄭月娥今日（1月5日）宣布周五（7日）起收緊社交距離措施，包括晚上6時後禁食肆堂食、多類處所需關閉，香港市民又一次要面對嚴厲的社交距離限制，經濟損失更難以預計。今波疫情起源於有國泰航空機組人員於家居檢疫期間，違規走出社區傳播病毒。

實政圓桌立法會議員田北辰向《香港01》表示，疫情爆至今日如斯田地，收緊社交距離措施屬無可奈何。不過他直言對政府極之失望及憤怒，再次強烈批評政府當日容許機組人員家居檢疫，監察又不嚴，導致全社會要付出如此沉重的代價，又指最新調查所得，機組人員家居檢疫並不需要佩戴手帶，質疑政府各部門之間協調不周，導致出現防疫漏洞。他又明言，下周立法會首次大會上，包括他在內會有多名議員重點「招呼」林鄭，要求政府問責。



質問：政府官員邊個要負責？

田北辰指，當日港府與內地專家舉行通關對接會議時，已得悉內地方面對於機組人員豁免檢疫的潛在漏洞非常關注，並公開提醒港府，但未獲重視，今日不幸言中，「就係因為條咁嘅尾」。他指就是因為一名機組人員不守規矩、利用政策漏洞「客機去，貨機返」，如今在農曆新年前夕又要停止堂食，全港整條經濟鏈再受打擊，通關更加無期。「𠵱家先話責成國泰嚴肅處理，處理啲乜嘢？仲有咩用？」

田北辰又指，經過數日向知情者深入了解，得悉這些機組人員在家居檢疫期間，真的不用佩戴追蹤手帶，「明明家居檢疫要用手帶，係政府一貫防疫政策，原來已經成為咗『歷史』，點解今次去到機組人員又唔使呢？到底呢單嘢係邊個負責？係運房局、創科局，定係食衞局？成個政府協調一鑊泡！」

林鄭月娥下周三（12日）將赴立法會出席本屆會期首次行政長官答問大會。田北辰表明，已有多名議員表示有意就這問題重點「招呼」特首，他亦會爭取發問：「我要知道，香港今日搞到要付出咁沉重代價，到底邊個官員需要負責？」

田北辰。（資料圖片）

一名不願透露身份的資深建制人士指出，私底下有少許同情特首和食衞局局長，因為全世界都有豁免檢疫，「樣樣都有可能成為漏洞，都未必諗得晒咁多」。不過該人同意，今次的漏洞實在太過嚴重：「就算鬆到好似外國咁，都會派人跟實佢（豁免檢疫人士），政府又有冇做呢？」